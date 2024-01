Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en légère hausse avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse jeudi matin, même si les investisseurs devraient continuer de jouer la carte de la prudence avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis, point d'orgue de la semaine sur les marchés. L'indice CAC40 - avance de 0,3% vers 7445 points.



Après la phase de consolidation amorcée en début d'année, les marchés boursiers espèrent repartir de l'avant dans les prochains jours grâce à des indicateurs économiques tels que les aiment les investisseurs: rassurants sur la santé de l'économie, mais pas suffisamment vigoureux pour écarter de futures baisses de taux.



Les chiffres de l'inflation américaine, qui seront publiés à 14h30 par le Département du Travail, devraient grandement influencer les anticipations des marchés concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Selon le consensus, l'inflation devrait avoir diminué en décembre aux Etats-Unis du fait de la chute des coûts de l'essence et des prix des loyers.



Dans sa version de base, l'indice des prix à la consommation (CPI) est ainsi attendu à +0,2% le mois dernier, contre +0,3% en novembre.



'Si c'est confirmé, ce sera une nouvelle preuve que le processus de désinflation est bien engagé Outre-Atlantique', commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les 'futures' sur les indices américains préfigurent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,4% à Wall Street après les gains de la veill, qui ont permis à l'indice S&P 500 d'inscrire un nouveau zénith absolu de clôture.



'Ce sera une bonne nouvelle pour la Fed qui aura davantage les mains libres pour choisir le moment approprié pour baisser les taux', explique l'analyste.



L'autre catalyseur espéré pourrait venir des entreprises, avec la saison des résultats du quatrième trimestre qui débutera demain avec les publications des grandes banques américaines, JPMorgan en tête.



D'après FactSet, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient avoir progressé de 1,3% sur les trois derniers mois de l'année, marquant un second trimestre consécutif de croissance des résultats.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs à leurs perspectives pour 2024, sachant que les sociétés qui ont déjà dévoilé leurs comptes se sont montrées plutôt prudentes au niveau de leurs prévisions.



Les rendements obligataires de référence sont peu changés dans l'attente des statistiques américaines, à 4,03% pour les bons du Trésor américain à dix ans et 2,24% pour le Bund allemand de même maturité.



Le dollar s'inscrit en léger repli face à l'euro à l'approche de la publication du rapport sur l'inflation, mais il affiche un gain de 4% par rapport à la monnaie unique à ce stade de la semaine.



Après son accès de faiblesse de la veille, lié à l'annonce d'une modeste hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière, le marché pétrolier repart à la hausse.



Le Brent gagne 0,8% à 77,4 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,7% à 71,9 dollars.





