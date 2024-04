Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en légère hausse après les PMI information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, autour des 8180 points, aidée par Renault (+3,5%) et Eurofins Scientific (+1,9%).

Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une série de statistiques.



Ainsi, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale s'est redressé de 48,1 en février à 48,3 en mars, signalant la plus faible baisse de l'activité du secteur privé français depuis le début de l'actuelle période de contraction, amorcée il y a dix mois.



Contrairement à celle de l'activité, la contraction du volume global des nouvelles affaires s'est accélérée dans l'ensemble du secteur privé, tendance ayant reflété une accentuation du repli de la demande dans le secteur manufacturier comme dans celui des services.



Par ailleurs, à 50,3 en mars contre 49,2 en février, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est hissé au-dessus de la barre des 50 du sans changement pour la première fois depuis mai 2023, signalant ainsi un retour de la croissance dans le secteur privé.



L'expansion de l'activité observée en mars n'a toutefois été que marginale, le maintien de la contraction dans le secteur manufacturier ayant nuancé l'impact d'une croissance seulement modérée dans celui des services.



L'attention des investisseurs va également commencer à se tourner vers les Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel du Département du Travail, qui pourrait relancer le débat sur la nécessité de prochaines baisses de taux de la Fed.



Les résultats supérieurs aux attentes de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé, publiés hier, ont remis en cause ce scénario, mais la faiblesse de l'ISM manufacturier semble, elle, plaider pour un assouplissement monétaire.



En prélude au rapport sur l'emploi, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.



Les investisseurs vont par ailleurs continuer de surveiller de près l'impact de la hausse du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui culmine désormais à des plus hauts depuis octobre.



'Les positions acheteuses sur le pétrole (Brent et WTI) sont à un point haut de cinq mois', commentent les équipes de DeftHedge, un concepteur de logiciels d'aide à la décision pour la gestion des risques de change et de matières premières.



'En cause: l'incertitude sur l'approvisionnement russe, ce qui a notamment conduit à une forte hausse du diesel depuis quelques séances', soulignent les analystes de la plateforme.



L'or suit le mouvement et atteint de nouveaux records absolus au-delà de 2300 dollars l'once, avec un intérêt acheteur qui ne se dément pas.





'Même les investisseurs individuels, qui étaient jusque-là positionnés à la vente, s'y mettent', souligne DeftHedge. 'Au cours de la dernière semaine, les fonds d'investissement ont renforcé leurs positions acheteuses', indique le gestionnaire de risque.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Solutions30 publie un résultat net part du groupe (RNPG) négatif à hauteur de -22,7 millions d'euros pour l'année écoulée, mais en net redressement par rapport à 2022 (-50,1 millions), avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 190 points de base à 7,1%.



Synergie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 10,6% à 74,9 millions d'euros, et un EBITDA en recul de 5,6% à 153,2 millions, du fait notamment du ralentissement sur certains marchés plus impactés économiquement (dont la France).



Gaussin, en proie à des difficultés, a annoncé jeudi avoir obtenu une procédure de sauvegarde afin de garantir la pérennité de l'entreprise et de maintenir l'emploi.



Enfin, Renault a présenté jeudi la nouvelle génération de son 4X4 de ville, le 'Captur', un modèle qui figure aujourd'hui parmi les véhicules les plus vendus sur le segment des SUV urbains en France.





