CAC40: en légère hausse à la veille du choix de la BCE information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,39%, à 7423 points, tirée par Publicis (+3,7%) et Safran (+2,1%) mais freinée par Teleperformance (-2,7%) et TotalEnergies (-1,6%).



Très scruté par les marchés, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 2,7% en novembre 2024 par rapport au même mois de 2023, un taux annuel conforme aux attentes et en hausse de 0,1 point par rapport à celui d'octobre.



Hors énergie (-3,2%) et produits alimentaires (+2,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi en ligne avec les prévisions des économistes.



Les marchés sont désormais dans l'attente de la décision de la BCE et les analystes tablent sur une nouvelle réduction de 25 points de base des principaux taux directeurs.



Certains estiment aussi que c'est surtout l'actualisation des prévisions économiques de l'institution basée à Francfort qui constituera l'élément-clé de la réunion.



En effet, une éventuelle révision à la hausse de l'estimation de croissance pour la zone euro, actuellement établie à 1,3% pour 2025, pourrait annoncer une accélération de l'assouplissement monétaire en cours.



'Si la BCE supprime dans sa déclaration sa célèbre phrase 'les taux seront maintenus suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire', cela annoncera un nouvel objectif de la BCE visant à abaisser rapidement son taux directeur à son niveau neutre', analyse Patrick Barbe, chez Neuberger Berman.



Le compartiment obligataire évolue peu, avec un 'spread' qui s'élargit de +1Pt à 77Pts entre le rendement des Bunds allemands à dix ans (2,128%, soit +1Pt) et celui des OAT de même échéance(2,886% soit +2Pts).

De l'autre côté de l'Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans, référence des coûts d'emprunts aux Etats-Unis progresse de +3Pts de base vers 4,253%.



L'euro cède 0,2% face au billet vert à 1,050$/E.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent avance de 1,4 % à 73 dollars. Dans l'après-midi, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a d'ailleurs fait part d'un léger repli des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, ceux-ci s'élevant à 422 millions de barils lors de la semaine du 2 décembre en baisse de 1,4 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, STMicroelectronics a levé le voile mercredi sur le premier produit issu de sa collaboration stratégique avec l'américain Qualcomm, un nouveau composant destiné à simplifier le développement d'applications sans fil pour les secteurs de l'industrie et de l'Internet des objets (IoT).



ArcelorMittal a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire d'un montant total d'un milliard d'euros devant notamment lui servir à refinancer sa dette. Deux tranches de 500 ME à échéance 2028 et 2031 sont émises avec des coupons respectifs de 3,125% et 3,50%.



TotalEnergies annonce avec son partenaire OQ Alternative Energy (OQAE), la signature d'accords majeurs pour développer 300 MW de projets d'énergie renouvelable dans le pays.



Enfin, notons que EDF fait part d'une révision à la hausse de l'estimation de la fourchette de production nucléaire en France pour l'année 2024 : comprise jusqu'ici entre 340-360 TWh, elle est désormais estimée entre 358-364 TWh.





