CAC40: en légère hausse, à la recherche de visibilité

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, tirée par Alstom (+2%) et TotalEnergies (+1,3%).



Après avoir gagné près de 12% depuis la fin octobre, l'indice parisien a fait face hier à de nombreuses prises de bénéfices (-1,5%) un retournement de tendance accentué par une volatilité accrue due à la faiblesse des volumes échangés, de nombreux intervenants étant toujours en congés.



'Il faudra certainement attendre la réunion de la Réserve Fédérale américaine en fin de mois pour que le marché renoue avec une direction plus claire', ajoute Christopher Dembik.



'Il a cruellement besoin de visibilité concernant la trajectoire de la politique monétaire', poursuit le professionnel.



Les futures sur les taux intègrent maintenant une probabilité de 66% d'une baisse de taux en mars, selon le baromètre FedWatch du CME, contre 87% mardi et 96% lundi.



La tendance sur les places boursières devrait dépendre des indicateurs économiques du jour puisque les acteurs de marché prendront connaissance de nombreux indicateurs qui leur permettront d'évaluer les projets des banques centrales.



En France, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de nouvelles données sur l'inflation. Ainsi, sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,7% en décembre 2023, marquant donc une accélération après +3,5% en novembre.



Toujours dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a atteint son plus haut niveau depuis août dernier, passant de 44,6 en novembre à 44,8 en décembre. Il continue néanmoins de signaler une forte contraction dans le secteur privé français.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro est resté stable en décembre (à 47,6) par rapport au mois précédent, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l'activité du secteur privé.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tasse vers 3,93% dans l'attente des indicateurs du jour aux Etats-Unis, après être repassé la veille au-dessus du seuil des 4%.



Sur le marché obligataire européen, l'heure est aussi à la détente puisque le rendement à dix ans allemand revient, à 2,03%, non loin du cap important des 2%.



Toujours aussi hésitant, l'euro repart à la hausse face au dollar, à 1,096$/E.



Le marché pétrolier confirme son orientation favorable après son envolée de la veille à l'approche de la parution des stocks de brut aux Etats-Unis et face aux perturbations qui touchent le commerce maritime, au canal de Panama et dans la Mer rouge.



Le Brent reprend 0,9% à 79,1 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Spie annonce l'acquisition de JD Euroconfort, présenté comme un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles, une opération dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2024.



TotalEnergies indique avoir conclu la mise en oeuvre des accords signés en mars 2023 avec le distributeur alimentaire canadien Couche-Tard, et avoir reçu à ce titre un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros.



Enfin, Argan annonce avoir enregistré une croissance de 11% de ses revenus locatifs en 2023, à 184 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 182 millions pour l'année, puis actualisé à 183 millions lors des résultats semestriels.







