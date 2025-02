CAC40: en léger repli, les tensions commerciales inquiètent information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,4% ce matin, autour des 7875 points, pénalisée par Renault (-2,8%) et STMicro (-1,6%) notamment.



La récente rhétorique protectionniste décidée par le président américain Donald Trump a servi de piqûre de rappel aux marchés, qui s'inquiètent d'un potentiel retour du climat de guerre commerciale qui prédominait en 2019 et 2020.



Les investisseurs ont semblé soulagés hier par la trêve conclue entre les Etats-Unis d'un côté et le Canada et le Mexique de l'autre, mais cet accord partiel n'élimine pas les nombreuses inquiétudes du moment.



'Je m'attends à un regain de volatilité, sachant que l'environnement général reste hautement incertain', commentait ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



En dépit de ces craintes tenaces, le marché parisien a réussi à rebondir de 0,7% à 7906 points hier, soutenu par de solides publications de résultats, Dassault Systèmes en tête.



La Bourse de New York a également fini dans le vert mardi, portée par les performances meilleures que prévu de Palantir, un spécialiste de l'IA prédictive.



Le Dow Jones s'est adjugé 0,3%, le S&P 500 a pris 0,7% et le Nasdaq a fini sur des gains de 1,4%.



'Cela montre que les investisseurs sont toujours prêts à racheter sur les points bas ('buy the dip')', observent les équipes de Danske Bank.



'Cette stratégie s'est révélée être un bon outil au cours des deux dernières années et demie et les tensions commerciales ne sont pas un motif suffisant pour en détourner les investisseurs', souligne la banque danoise.



'Il faudrait vraiment qu'on constate des indicateurs économiques moins bons que prévu pour qu'elle puisse être remise en cause', juge l'établissement scandinave.



Les opérateurs pourraient faire preuve d'une certaine prudence en vue d'une fin de semaine qui s'annonce particulièrement chargée, entre les résultats d'Amazon demain soir et le rapport sur l'emploi américain prévu vendredi.



La séance d'aujourd'hui s'annonce également assez intense puisque figurent à l'agenda l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis et le dernier indice ISM des services.



Sur le front des statistiques, les marchés ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro. Celui-ci est passé de 49,6 en décembre à 50,2 en janvier, se hissant ainsi au-dessus de la barre de 50 du sans changement et signalant donc la première hausse mensuelle de l'activité du secteur privé de la zone depuis août 2024.



Ce retour à la croissance a résulté d'un ralentissement de la baisse des niveaux de production dans le secteur manufacturier, parallèlement à une légère décélération de la hausse de l'activité dans les services, dont l'indice PMI s'est replié de 50,6 à 50,3.



'Le maintien de la contraction du volume global des nouvelles affaires souligne la fragilité de cette reprise, suggérant en outre que la hausse de l'activité a principalement reposé sur le traitement des affaires en attente', prévient l'enquêteur.



Dans l'Hexagone, À 47,6 en janvier contre 47,5 le mois précédent, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé, à un taux de contraction toutefois modéré.



Hier soir, Alphabet a déçu les attentes en dévoilant un chiffre d'affaire trimestriels moins élevé qu'espéré, tout particulièrement dans le 'cloud' où ses ventes se sont établies à 11,96 milliards de dollars contre 12,2 milliards prévus par le consensus.



Notons enfin qu'en décembre 2024 en France, la production se replie sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑0,7%, après +0,2% en novembre) et dans l'ensemble de l'industrie (‑0,4% après +0,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Sur le marché des changes, la relative accalmie sur le front commercial fait remonter l'euro, qui était en perte de vitesse depuis jeudi en réaction aux annonces de la BCE. La monnaie unique revient au-delà de 1,041$ (+0,3%), bénéficiant de quelques achats à bon compte.



Le récent regain d'aversion au risque provoqué par les tensions commerciales se traduit en revanche par un repli confirmé sur les emprunts d'Etat.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tasse vers 4,47% et son équivalent allemand se détend vers 2,35% contre 2,43% hier. L'OAT recule à 3,07%



Sur le front pétrolier, les cours du brut s'inscrivent encore en baisse, la probabilité d'une guerre commerciale d'ampleur étant susceptible de freiner la croissance économique mondiale, et donc la demande pour l'or noir. Le Brent recule de 0,6%, à 75,5$.



TotalEnergies a annoncé mardi avoir affiché un bénéfice net en baisse de 21% au titre de l'exercice 2024, dans un environnement de marché jugé 'moins favorable' qu'en 2023.



Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) sous-jacent en augmentation de 32,8% à 1,73 milliard d'euros pour le quatrième trimestre 2024, avec un résultat brut d'exploitation sous-jacent grimpant de 40,4% à 3,24 milliards.



Valneva indique que l'autorité de santé britannique (MHRA) a accordé une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni à son Ixchiq, premier et seul vaccin au monde contre le chikungunya, sa quatrième autorisation après les États-Unis, l'Europe et le Canada.







