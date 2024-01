Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en léger repli en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette séance assez calme sur un repli de 0,34%, à 7388 points, pénalisée par Edenred (-3,5%), Engie (-2,1%) ou encore Safran (-1,8%). Les volumes restent restreints avec 2,7 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



'Il semble que les marchés soient résilients et que rien ne soit en mesure de les faire durablement chuter', estimait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Tout au plus faut-il s'attendre à des prises de bénéfices en fin de semaine si la réunion de la BCE déçoit, ce qui est fortement probable', ajoute-t-il.



'Tout ceci confirme que les actions sont incontournables, peu importe l'état du cycle et les risques présents, si on cherche du rendement', conclut l'analyste.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du dix ans allemand se retend de +5,3 Pts à 2,34%, tandis que celui des Treasuries américains de même échéance se dégrade de +4,9 Pts vers 4,15%.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,4% face au billet vert, autour des 1,083$/euro.



Sur le marché de l'énergie, le Brent gagne 0,4%, autour de 80,2 $ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Inhibrx, société spécialisée dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101.



TotalEnergies annonce avoir signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore au Danemark, en Finlande et en Suède.



TotalEnergies indique aussi avoir signé un accord pour l'acquisition de la totalité du capital de Kyon Energy, l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage par batteries en Allemagne, auprès de ses trois fondateurs.



EDF annonce avoir pris part à un financement de 4,5 ME dans Spotr, start-up néerlandaise spécialisée dans l'inspection automatisée des bâtiments et alimentée par l'intelligence artificielle.



Enfin, Atos indique que sa ligne d'activités Eviden a remporté un contrat auprès du centre de recherche de Jülich, en Allemagne, pour la construction du centre de données modulaire qui accueillera le supercalculateur EuroHPC JUPITER, le premier système exascale d'Europe.





