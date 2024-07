Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en léger repli, digère les élections législatives information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule de 0,4% ce matin, autour des 7520 points, pénalisée par Michelin et Eurofins Scientific (-3,8%) ou encore Stellantis (-2,7%).



Echaudés par les résultats des élections européennes du début du mois de juin et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale, les investisseurs commencent à intégrer avec calme le scénario d'une paralysie de l'environnement politique en France.



'Il est fort probable que le rebond technique qui a pu être observé hier s'épuise un peu, faute de moteurs pour l'entretenir', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Nous pensons que le risque politique en France va définitivement passer au second plan en bourse - à moins d'une surprise dans les sondages', ajoute-t-il.



Après la secousse provoquée par le vote français, les intervenants espèrent reprendre leurs esprits au cours des prochaines séances, notamment avec le retour au premier plan des interrogations sur la conjoncture économique.



La correction du marché et l'ajustement des valorisations devraient de reporter l'attention sur les fondamentaux, en premier lieu sur l'évolution de l'inflation.



Les investisseurs viennent par ailleurs de prendre connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci est estimé à 2,5% en juin 2024, contre 2,6% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



L'inflation allemande, publiée un peu plus tôt, est ressortie un peu au-dessus du consensus, tout en se rapprochant de l'objectif de 2% établi par la BCE, faisant espérer aux opérateurs de bonnes surprises.



Sur le compartiment obligataire, le bund à 10 ans évolue à 2,59% tandis que l'OAT française est à 3,36%, soit un spread de 77 points.



Les professionnels vont aussi commencer à tabler sur une prometteuse moisson de résultats de deuxième trimestre, à partir de la semaine prochaine, pour remettre les fondamentaux du marché au premier plan et retrouver la tendance haussière qui a caractérisé les marchés boursiers depuis le début de l'année.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sodexo dévoile un chiffre d'affaires pour son troisième trimestre comptable de 6,07 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en comparaison annuelle, dont un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1%.



Thales indique inaugurer une chaine d'assemblage afin de quintupler la production de roquettes guidées laser de calibre de 70mm sur son site d'Herstal, en Belgique, de façon à participer au renforcement des capacités munitionnaires des forces armées en Europe.



Vinci annonce que Nuvia, filiale de Vinci Construction spécialisée dans les projets et services dans le domaine du nucléaire, a finalisé l'acquisition de MBO Groupe, acteur majeur du calorifugeage, de l'échafaudage et du confinement de structures en France.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.