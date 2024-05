Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en léger repli avant l'inflation US, le luxe en rouge information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,1% ce matin, autour des 8215 points, pénalisée par Carrefour (-3,8%) ainsi que par la contraction du secteur du luxe avec -2,4% sur Hermès, -2% pour LVMH et -1,8% Kering.



Après un début de semaine relativement calme, les investisseurs tourneront leurs yeux en début d'après-midi de l'autre côté de l'Atlantiqueoù doivent être publiés, en début d'après-midi, les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, susceptibles de guider les prochaines décisions de la Réserve fédérale



L'optimisme est revenu ces dernières semaines sur les marchés d'actions sur fond d'indicateurs économiques rassurants, mais les investisseurs s'interrogent toujours sur le calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed, confrontée à une inflation persistante.



Pour les équipes d'Ostrum AM, le CPI américain de cet après-midi va constituer le véritable 'juge de paix' sur les places financières mondiales cette semaine.



'Malgré l'assouplissement probable, l'inflation américaine pourrait raviver la volatilité sur les marchés', prévient le gestionnaire d'actifs.



Le consensus attend un indice CPI stable à +0,4% en rythme séquentiel au mois d'avril, comme en mars, mais aussi sur un an, avec une prévision moyenne établie à +3,4%.



Les chiffres supérieurs aux attentes des prix à la production publiés hier avaient confirmé le réveil de l'inflation, mais la révision à la baisse des statistiques des mois précédents avaient rassuré les marchés.



La séance de mercredi promet d'être animée par d'autres indicateurs de premier plan, comme les ventes au détail aux Etats-Unis qui devraient confirmer la tendance au ralentissement de la consommation Outre-Atlantique.



Toujours sur le front des statistiques, au cours du premier trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, en mars 2024, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuivent sa détente aux abords de 4,41% (-2,8 pts) avant la publication du rapport sur l'inflation américaine.



Le rendement du Bund allemand de même échéance se détend de 6 pts, vers 2,47%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, emeis (ex-Orpea) affiche un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2024 de 1,37 milliard d'euros, en progression de 11,3%, dont une croissance organique de 9,6%.



Air France-KLM indique avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations ayant une maturité de cinq ans et un coupon de 4,625%, dans le cadre du programme Euro Medium Term Note, conformément aux opérations annoncées en début de semaine.



Enfin, Renault indique s'associer à la start-up chinoise WeRide afin de proposer une offre de véhicules entièrement autonomes destinés aux transport public. Le Losange a initié une nouvelle collaboration avec son partenaire en vue du déploiement commercial à grande échelle de véhicules affichant un niveau d'autonomie dit 'L4'.





