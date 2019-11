Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en léger repli avant de nouveaux catalyseurs Cercle Finance • 18/11/2019 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère baisse après six semaines consécutives de hausse, avant de nouveaux catalyseurs. L'indice CAC 40 est en repli de 0,2% à 5927 points. Porté par l'optimisme entourant les questions commerciales, le marché parisien avait inscrit vendredi un nouveau record de plus de 12 ans, à près de 5950 points (+0,6%), une performance qui semble lui ouvrir grand la voie des 6000 points. A Wall Street, la journée des 'trois sorcières' s'est également soldée par une nouvelle avalanche de records absolus vendredi, les acheteurs s'étant imposés en fin de séance. En Asie, le Nikkei de Tokyo a clôturé en hausse de 0,5% ce matin et la Bourse de Hong Kong s'est adjugée plus de 1,1%. Si le début de semaine s'annonce particulièrement calme, le marché suivra avec attention, vendredi prochain, la publication des indices PMI composites 'flash' PMI d'IHS Markit. 'Ces données permettront de savoir si le secteur manufacturier a effectivement touché un plancher, comme le laissaient penser les PMI du mois d'octobre', indique un trader. Les investisseurs analyseront également de près les 'minutes' de la dernière réunion la Fed, prévues mercredi, en quête d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux. Au vu de la hausse des dernières semaines, certains stratèges recommandent désormais aux opérateurs de reprendre leur souffle. 'Même si l'action des prix est haussière jusqu'à nouvel ordre, que la saisonnalité est porteuse et l'ambiance à la fête, l'investisseur prudent ne doit pas oublier de régulièrement prendre ses bénéfices et/ou remonter ses stops de protection', rappelle Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr. 'Il serait regrettable de ne pas concrétiser au moins une partie des potentiels gains accumulés après +25% sur le CAC 40 depuis le début de l'année et 500 points de hausse en seulement quelques semaines', fait-il valoir ce matin. Du coté des valeurs, Airbus et Emirates Airline ont signé un contrat d'achat portant sur 50 A350-900, les gros-porteurs de dernière génération d'Airbus. La commande a été signée au Dubai Airshow 2019. Airbus a également dévoilé fello'fly, destiné à améliorer les performances environnementales des avions commerciaux et à avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de l'industrie aéronautique. Le projet fello'fly d'Airbus vise à démontrer la viabilité technique, opérationnelle et commerciale de deux avions volant ensemble pour des vols long-courriers. Euronext donne quelques informations suite aux spéculations de la presse concernant une offre potentielle d'Euronext sur Bolsas y Mercados Españoles (BME). Euronext confirme être en discussion avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait donner lieu ou non à une offre. SIX Group de son côté a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat entièrement en espèces sur Bolsas y Mercados Españoles (BME). L'offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire porte sur 100% du capital de BME pour un montant de 34,00 E par action, soit une valeur totale de 2 843 millions d'euros (3 108 millions de CHF).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.25%