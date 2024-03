Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en léger repli autour des 8150pts, cède 0,2% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un recul de 0,34%, à 8151 points, notamment pénalisée par le repli du secteur du luxe avec Kering (-3,5%), LVMH (-2,3%) et Hermès (-1%).



Sur la semaine écoulée, l'indice parisien cède un peu plus de 0,2% mais préserve un gain proche de 8% depuis le début de l'année.



Dans ce contexte, la tentation des prises de bénéfices est grande, les opérateurs étant tentés de prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.



'Il y aura bien-sûr une respiration du marché. C'est nécessaire après la hausse spectaculaire de ce début d'année', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A long terme, nous restons convaincus que la tendance de fond est haussière', tempère toutefois l'analyste.



Un point de vue partagé par Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, qui n'est pourtant pas connu pour être le stratège le plus 'bullish' (optimiste) de la place parisienne.



Selon l'analyste, le potentiel d'appréciation de l'indice parisien reste encore important, avec en ligne de mire le niveau plus psychologique que technique des 10.000 points.



'Je pense évidemment que nous n'irons pas en ligne droite sur ces niveaux mais ce sont des objectifs réalisables à un horizon de moyen terme', a-t-il indiqué à Cercle Finance.



Si cette dernière séance de la semaine s'annonce relativement peu chargée en données économiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui a été publié dans la matinée.

Celui-ci est passé d'un niveau révisé à la hausse de 85,7 en février à 87,8 en mars, bien au-dessus des attentes et à son niveau le plus élevé depuis juin dernier.



Sur le front obligataire, les Bunds à 10 ans finissent bien la semaine, sur une détente de -7Pts vers 2,3250%, tout les comme T-Bonds de même échéance à 4,21% (-6 pts).



Sur le front des changes, le Dollar continue de grimper : +0,4% vers 1,081 face à l'Euro, qui perd 0,6% sur la semaine.



Voilà qui démontre une lecture bien différente des annonces de Jerome Powell mercredi soir : les cambistes ne semblent pas adhérer au narratif d'une FED 'accommodante'... car 3 baisses de taux au lieu de 7 ou 8 espérées fin 2023, cela assure un rendement de 5% pendant encore deux trimestres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group et Volvo Group annoncent la création de Flexis SAS, coentreprise pour la création de fourgons électriques.



TotalEnergies annonce le démarrage de la production du complexe offshore de Tyra, situé en mer du Nord danoise, après l'achèvement d'un projet de redéveloppement majeur des installations.



Enfin, Orpea a annoncé hier soir avoir bouclé la réalisation du regroupement des actions composant son capital dans le cadre de sa restructuration financière.

L'exploitant de maisons de retraite, qui a annoncé cette semaine son intention de changer de nom pour se rebaptiser emeis, indique que 1000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,01 euro ont été échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale de dix euros.







