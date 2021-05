CAC40 : en léger repli après les nouveaux records

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en baisse lundi matin, l'optimisme observé sur les marchés depuis quelques mois pourrait cependant se poursuivre en l'absence de mauvaises nouvelles. L'indice CAC 40 est en baisse de 0,2% à 6372 points.

Le marché parisien avait progressé de près de 0,5% vendredi et achevé la semaine sur de nouveaux records de plus de 20 ans. En s'adjugeant 1,6% la semaine passée, le CAC 40 a porté ses gains annuels à plus de 15%.

A Wall Street, les 'futures' sur les grands indices américains sont eux aussi orientés à la hausse ce matin, signalant une poursuite de la progression signée vendredi dans le sillage des chiffres de l'emploi qui semblent écarter la menace d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la Fed.

Cette dynamique favorable s'est étendue à l'Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo affichait une progression de plus de 0,5% en toute fin de séance.

Pour les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management, la trajectoire ascendante des marchés boursiers est surtout alimentée par une saison des résultats exceptionnelle.

'Les marchés actions tiennent sur leurs niveaux les plus élevés, soutenus par les publications des résultats d'entreprises', souligne la maison d'investissement.

Les analystes d'EDRAM font remarquer qu'environ 85% des entreprises américaines ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, avec une ampleur des surprises qui 'n'a jamais été aussi élevée'.

'Cependant, si les actifs risqués ne baissent pas de manière significative, une fragilité plus importante pourrait se faire sentir après une telle hausse', met en garde le gestionnaire d'actifs.

A noter que les cours du brut sont orientés à la hausse lundi suite à l'annonce d'une cyber-attaque dirigée contre le principal opérateur américain d'oléoducs.

Le baril de Brent progresse de 0,8% à 68,8 dollars tandis que celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,7% à 67,4 dollars.

Au chapitre économique, le début de la semaine s'annonce particulièrement calme et les investisseurs devront attendre demain pour prendre connaissance de la première statistique significative de la semaine, l'indice ZEW mesurant la confiance des investisseurs allemands.

Le point d'orgue de la semaine restera cependant la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, attendus en forte hausse en raison d'effets de base liés au 'choc' de l'apparition du Covid il y a un an.

Du coté des valeurs, Société Générale a levé le voile lundi sur la stratégie à moyen terme devant guider son activité de banque de financement et d'investissement, une annonce accueillie favorablement par le marché. Dans un communiqué publié dans la matinée, SocGen dit viser une croissance d'environ 3% par an en moyenne d'ici à 2023 de ses revenus dans les métiers de financement et de conseil.

En valeur, les revenus de ses activités de marchés et de services aux investisseurs sont ainsi attendus à environ cinq milliards d'euros en 2023, dont environ 4,5 milliards pour ce qui concerne ses activités de marché. SG souhaite, en parallèle, bénéficier du plan de réduction de 450 millions d'euros de sa base de coût d'ici à 2022/2023, un objectif déjà annoncé au premier semestre 2020.

Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la ligne de services SAP mondiale de Multibook, pour renforcer ses capacités dans ce domaine ainsi que son portefeuille de clientèle et de services au Japon et en Asie du Sud-Est.

Rexel a annoncé vendredi soir avoir réalisé avec succès l'abondement de ses obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai 2021 pour un montant de 100 millions d'euros.