CAC40: en léger repli après la publication des PMI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris recule de près de 0,3% ce matin, autour des 7930 points, alors que les investisseurs viennent de prendre connaissance de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone.



Ainsi, en janvier 2024 la production française a baissé sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑1,6% après +0,5% en décembre 2023) et dans l'ensemble de l'industrie (‑1,1% après +0,4%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par ailleurs, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois, passant de 44,6 en janvier à 48,1 en février, mettant en évidence des signes de reprise dans l'économie française.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB s'est maintenu en zone de contraction (soit sous les 50). Il est néanmoins passé de 47,9 en janvier à 49,2 en février, atteignant son plus haut niveau depuis huit mois et indiquant ainsi que l'activité globale se rapproche de la stabilisation.



Les marchés sont maintenant dans l'attente des deux grands rendez-vous de la semaine : à savoir la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et le rapport sur l'emploi américain vendredi.



A suivre aussi cet après-midi, l'indice ISM américain, qui devrait, selon le consensus, ne montrer aucun changement de tendance notable sur le mois de février.



'L'ISM est attendu relativement stable et pointant de nouveau à une croissance positive mais plus faible que la normale', pronostiquent les analystes d'Oddo BHF.



Les investisseurs continueront aussi de surveiller l'actualité politique aux Etats-Unis avec l'organisation demain de primaires dans une quinzaine d'Etats, une journée cruciale connue sous le terme de 'Super Tuesday'.



Les victoires de Joe Biden et Donald Trump sont largement attendues dans leur camp respectif, ce qui signifie que les deux candidats devraient logiquement se retrouver lors de l'élection présidentielle prévue le 5 novembre.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Bolloré annonce le versement, à compter du 11 mars, du complément de prix de 0,25 euro par action Bolloré cédée dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée initiée sur ses propres actions, OPAS clôturée le 30 mai dernier.



Thales publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en retrait de 9% à 1,02 milliard d'euros, du fait d'une charge exceptionnelle liée aux engagements de retraites au Royaume-Uni, mais un RNPG ajusté en hausse de 14% à 1,77 milliard.



À la suite de discussions ces dernières semaines avec l'Etat français, Eramet a convenu d'un accord sur le traitement de la dette existante de la SLN, accord qui permettra de neutraliser le poids de cette dette dans les comptes consolidés du groupe.





