CAC40: en léger repli, à la recherche de catalyseurs

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche une trajectoire rigoureusement inverse de celle de la veille : après une entame de séance positive, la tendance s'est progressivement alourdie: au gong final, l'indice cède 0,32%, à 7426 pts, notamment pénalisé par Michelin (-1,8%) et Teleperformance (-1,7%).



Les volumes restent très modestes avec à peine 2,3 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Les investisseurs restent prudents, dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), tandis qu'approche également la saison des résultats trimestriels outre-Atlantique.



Seuls des indicateurs économiques de second plan (production industrielle allemande, chômage en zone euro, balance commerciale américaine) figuraient à l'agenda du jour.



C'est une franche déception pour le secteur manufacturier en Allemagne qui voit sa production industrielle reculer de 0,7% en novembre 2023, soit un 6e mois consécutif de repli.



Toujours sur le vieux continent, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est ressorti à 6,4% en novembre 2023, en baisse par rapport au taux de 6,5% d'octobre, tandis que celui de l'UE s'est établi à 5,9%, contre 6% le mois précédent, selon les données d'Eurostat.



Enfin, côté chiffres US, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit à 63,2 milliards de dollars en novembre 2023, par rapport à celui de 64,5 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 64,3 milliards), selon le Département du Commerce.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bonds US (+0,5Pt de base) reste au-dessus du seuil critique des 4%. En Europe, son équivalent allemand remonte à 2,18% (+2Pts).



Notons qu'après sa chute spectaculaire la veille, le pétrole repart à la hausse, avec un Brent à 78$ le baril (+2,2%).



Dans l'actualité des sociétés, Dassault Aviation annonce que la dernière tranche de 18 Rafale pour l'Indonésie est entrée en vigueur, venant ainsi compléter le nombre d'avions en commande pour ce pays dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale.



Trigano affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023-24 (clos fin novembre 2023) de 931,6 millions d'euros, en croissance de 19,1%, des ventes soutenues par la bonne dynamique de son activité camping-cars (+26,8%).



Engie fait part de l'acquisition de 51% de la participation que Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, détenait jusqu'à présent dans le projet éolien Goya, en Espagne.



La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par Volvo Business Services International et Renault.



Enfin, Airbus fait savoir que le taïwanais EVA Air a finalisé une commande ferme d'achat de18 appareils A350-1000 long-courrier et de 15 appareils A321neo monocouloirs.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.32%