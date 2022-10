CAC40: en léger recul, prudence des investisseurs information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en léger recul (-0,5%, autour des 6210 points) les investisseurs semblant craindre que le ralentissement de l'économie mondiale ne continue à peser sur les résultats de sociétés, un sentiment renforcé par les publications d'Apple et Amazon, hier soir.



Apple a notamment fait moins bien que prévu au niveau de ses ventes d'iPhone et de son activité de services, ce qui lui valait d'évoluer autour de l'équilibre (+0,3%) en cotations après-Bourse suite à sa publication.



Le choc vient surtout d'Amazon, qui décroche de plus de 12% en transactions électroniques après avoir fait état de prévisions moins bonnes que prévu pour le quatrième trimestre, une période essentielle pour la société.



Si la 'saison' des résultats s'est avérée pour l'instant meilleure que prévu, 72% des sociétés du S&P 500 ayant battu le consensus sur les bénéfices, avec des performances en moyenne 2,3% supérieures aux prévision, les publications décevantes de certains poids lourds comme Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont été durement sanctionnés en Bourse.



Les investisseurs savent que pour que le marché reparte à la hausse, il faut que les valeurs technologiques retrouvent leur rôle de locomotives, or leurs publications ont déçu, notamment au regard des perspectives.



Les intervenants devraient rester prudents avant la parution, en début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, puis d'une nouvelle série de statistiques américaines.



Sont attendus, Outre-Atlantique, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



En France, l'Insee a annoncé ce matin que la croissance du produit intérieur brut (PIB) avait ralenti à +0,2% au troisième trimestre après le rebond enregistré au trimestre précédent (+0,5% en volume).



Par ailleurs, sur un an, selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 6,2% en octobre 2022, après +5,6% le mois précédent, avec l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus publie au titre des neuf premiers mois de 2022 un résultat net de 2,57 milliards d'euros, soit un BPA de 3,26 euros contre 3,36 euros un an auparavant, et un EBIT ajusté en légère augmentation à 3,48 milliards, contre 3,37 milliards.



Air France-KLM publie au titre du troisième trimestre 2022 un résultat net part du groupe de 460 millions d'euros, en amélioration de 653 millions, avec un résultat d'exploitation à 1,02 milliard, soit une marge opérationnelle à 12,6%, en hausse de 9,8 points.



Amundi publie un résultat net ajusté de 875 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 3,4% par rapport à la même période de 2021 hors effet du niveau exceptionnel des commissions de surperformance l'année dernière.



A l'occasion de ses résultats trimestriels, Sanofi annonce relever son objectif de BNPA des activités 2022, l'anticipe maintenant en croissance d'environ 16% à TCC (taux de changes constants), sauf événements majeurs défavorables imprévus.



Enfin, Sopra Steria annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,22 milliard d'euros, en croissance totale de 9% et en croissance organique de 7,7%, portant ainsi la croissance organique sur les neuf premiers mois de l'année à +7,4%.