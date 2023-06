CAC40: en léger recul pris en étau entre la Fed et la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule de 0.4% environ et retourne au contact des 7300 points, au lendemain des annonces de la Fed qui a certes laissé ses taux inchangés mais a également douché les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire.



Ainsi, la banque centrale a signalé sans la moindre ambiguïté que le processus de durcissement monétaire allait continuer, prévoyant au moins deux hausses de taux supplémentaires.



Ce dernier élément a déstabilisé les indices de Wall Street car les investisseurs espéraient un message plus accommodant, ce qui avait d'ailleurs contribué à plusieurs séances de hausse pour les indices boursiers.



'Un tel positionnement 'hawkish' (en faveur de taux élevés) était certainement nécessaire pour que le marché cesse d'anticiper l'imminence d'un cycle de baisse des taux dès cette année', estime William Gerlach, directeur Régional France et Royaume-Uni chez iBanFirst.



'C'était l'un des objectifs de la réunion d'aujourd'hui', juge le stratège, qui estime que les marchés vont devoir s'habituer à ce que les taux élevés restent la norme pendant longtemps.



Conséquence immédiate, les traders évaluent désormais à plus de 69% la probabilité que la Fed relève de nouveau ses taux à l'issue de sa réunion de la fin juillet, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



L'attention des marchés va désormais se tourner vers la Banque centrale européenne (BCE), qui doit réunir dans la matinée son conseil des gouverneurs à Francfort.



L'institution devrait très probablement augmenter ses taux de 25 points de base et annoncer officiellement la fin des réinvestissements dans le cadre de son programme d'achat d'actifs (APP) pour le mois de juillet.



Christine Lagarde, sa présidente, devrait profiter de l'occasion pour réaffirmer qu'il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant de ramener l'inflation vers son objectif de 2%.



A ce sujet, l'Insee a indiqué ce matin que par rapport au même mois en 2022, les prix à la consommation en France avaient augmenté de 5,1% en mai 2023, après +5,9% en avril, confirmant ainsi les données de l'estimation provisoire de fin mai.



Cette baisse du taux d'inflation annuel est due au ralentissement des prix de l'énergie (+2%), de l'alimentation (+14,3%), des produits manufacturés (+4,1%) et des services (+3%). À l'inverse, les prix du tabac accélèrent pour le troisième mois consécutif (+9,8%).



L'inflation sous-jacente ralentit également, atteignant +5,8% sur un an en mai, après +6,3% en avril. En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation (IPCH) augmente de 6% sur un an en mai, après +6,9% en avril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom annonce que son premier train régional hybride (électrique-thermique-batterie) a circulé en régime d'essais début avril sur les lignes Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez. Sa mise en service pourrait être effective d'ici quelques mois.



Engie annonce la création d'une nouvelle marque, Engie Vianeo, dans le but de répondre, dès cet été, aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques qui circuleront en France.



Voltalia indique que sa filiale Helexia a conclu avec Comerc Energia, un accord prévoyant, pour une durée de 20 ans, la fourniture d'un maximum de 90 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque répartis sur une série de projets de production décentralisée au Brésil.



Enfin, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour une vaste gamme d'applications (façades, cloisons et plafonds) en Malaisie.