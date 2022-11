Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en léger recul, l'issue des élections scrutée aux USA information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0.4%, autour des 6417 points, alors qu'outre-Atlantique les opérations de dépouillement se prolongent, les résultats du scrutin de mi-mandat faisant pour l'instant état d'un duel serré entre Démocrates et Républicains.



Avec 175 sièges remportés, contre 145 pour le camp opposé, le parti conservateur semble bien placé pour ravir la majorité à la Chambre des Représentants, comme prévu.



Avec 48 voix contre 47, les Démocrates confirmeraient, eux, leur domination sur le Sénat, mais l'issue du scrutin reste encore très incertaine au regard des dernières tendances.



S'ils écartent a priori la déferlante d'une 'vague rouge', c'est-à-dire républicaine, ces résultats confirment le scénario selon lequel Joe Biden pourrait cohabiter avec un Congrès hostile pendant les deux dernières années de son mandat.



Aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine à la Chambre permettrait notamment d'entraver les projets des Démocrates en matière fiscale et d'écarter des hausses d'impôts susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises.



Dans ce contexte, le dollar poursuit sa décrue et repasse sous l'euro, à 1.001$ pour un euro.



Au chapitre économique, la séance promet d'être particulièrement calme ce mercredi, les deux seules statistiques au programme du jour étant les stocks des grossistes américains, puis les réserves hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Veolia publie au titre des neuf premiers mois de 2022 un EBITDA de 4,53 milliards d'euros, soit une croissance de 5,2% à périmètre et change constants, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards, en croissance de 49,1% à change constant.



Getlink indique que son Shuttle a transporté 163.430 véhicules de tourisme en octobre, soit une hausse de 20% par rapport au même mois en 2021, tandis que son Shuttle Freight a transporté 114.747 camions, soit une baisse de 6% en comparaison annuelle.



Enfin, Viel & Cie indique avoir enregistré une forte croissance de son activité au troisième trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 248,7 millions d'euros, en hausse de 26,2% à cours de change courants et de 18,2% à cours de change constants.







