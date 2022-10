CAC40: en hausse spectaculaire, s'arroge plus de 4% information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 17:49

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance à son plus haut du jour, avec une hausse impressionnante de 4,24%, à 6039 points.



En l'espace de 48h, les investisseurs ont basculé du désespoir ('extreme fear') au mode 'FOMO' (ou 'panique à la hausse'), l'indice parisien ayant notamment été porté par une hausse funiculaire de +6,3% en 10 heures de cotations prises en continu.



La tendance est identique sur les autres places boursières européennes, avec +3,7% à Francfort, 2,6% à Londres et +4,2% sur l'indice Euro-Stoxx50.



Wall Street s'inscrit également en nette hausse avec +2,9% sur le S&P500, +2,6% sur le Dow Jones et +3,3% sur le Nasdaq.



Aujourd'hui, ce sont les habituelles vedettes de la cote, les valeurs du luxe, qui trustent les hausses, à l'instar d'EssilorLuxottica (+7%) ou LVMH (+6,4%), Hermes (+6%) ou Kering (+5,6%).



Les marchés profitent notamment de la forte baisse sur les marchés obligataires, tendance qui favorise les prises de risque sur les marchés actions.



Ainsi, les marchés obligataires se détendent de 4pts en moyenne en Europe dans l'espoir que la BCE recommencera à baisser les taux dès la mi-2023.

Nos OAT effacent même 5Pts à 2,442%, les Bunds -4Pts (à 1,86%) et les BTP italiens -4Pts à 4,1630%).



Les T-Bonds se montrent beaucoup plus euphoriques avec -22Pts pour les T-Bonds vers 3,582%.

Cette baisse de rémunération favorise un fort rebond de l'Euro de +1,3% vers 0,9950$.



Au chapitre des statistiques du jour, les commandes à l'industrie américaine sont restées stables en août (à 548,4 Mds$) selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie signent une 17e hausse mensuelle sur les 18 derniers mois, avec une augmentation de 0,5%

.

Compte tenu de la très légère baisse des stocks (-0,1%), le ratio stocks sur livraisons est quasiment stable à 1,46 contre 1,47 précédemment.



En Europe, les prix à la production industrielle (PPI) du mois d'août ont augmenté de 5% dans la zone euro et de 4,9% dans l'UE, selon Eurostat, des rythmes séquentiels en nette accélération par rapport à ceux de 4% et 3,7% observés en juillet.



Le pétrole grimpe de +3,7% vers 92$ à Londres à la veille de l'officialisation d'une baisse de -1 Million de barils/jour par l'OPEP réuni à Vienne.



Sur le front des valeurs, Société Générale annonce la nomination de Marie-Christine Ducholet en tant que directrice de la nouvelle banque de détail en France, issue de la combinaison des réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale. Pour mener à bien sa mission, Marie-Christine Ducholet sera accompagnée d'Aurore Gaspar Colson et de Yann de Nanteuil, nommés respectivement directrice adjointe et directeur adjoint de la nouvelle banque de détail en France.



RTL Group a décidé de conserver sa participation majoritaire dans le Groupe M6 (-10% vers 11,2E). Cette décision fait suite à un examen des options stratégiques après que RTL Group ait reçu plusieurs offres intéressantes pour sa participation de 48,3 % dans le Groupe M6.



TotalEnergies et Holcim annoncent avoir signé un protocole d'accord pour travailler conjointement à la décarbonation totale d'une cimenterie de Holcim en cours de modernisation à Obourg, en Belgique.



Saint-Gobain a annoncé lundi soir un partenariat majeur avec Ecocem, société irlandaise spécialisée dans le ciment bas carbone, visant à accélérer la mise sur le marché de produits à faible empreinte carbone.



Vinci a fait savoir que ses filiales ont été retenues pour la conception et la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable en Ouganda, pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.



Enfin, le groupe immobilier Kaufman & Broad a publié un résultat net part du groupe à peu près stable à 31,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 7,2% pour un CA étale à 885,8 millions.