CAC40: en hausse significative malgré le Proche-Orient information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - En territoire positif depuis l'ouverture, la bourse de Paris a achevé la séance sur un gain significatif de 2%, à 7162 points, notamment tirée par Alstom (+4,5%), Renault (+3,7%) ou encore Teleperformance (+3,6%).



La reprise du conflit israélo-palestinien coïncide paradoxalement avec un regain de confiance sur les marchés. Wall Street n'est d'ailleurs pas en reste avec +1% pour le Nasdaq et le S&P500.



Selon Deutsche Bank, cette résilience peut être attribuée aux propos accommodants tenus par Lorie Logan, une responsable de la Fed pourtant réputée 'faucon'.



'Lorie Logan a déclaré que les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois', explique la banque allemande.



Sur le front obligataire, justement, le bund allemand à 10 ans évolue à 2,78%, l'OAT française à 3,33% et les bonds du trésor US à 4,65%.



Côté statistiques, le Département du Commerce US a fait état d'un tassement de 0,1% des stocks des grossistes américains en août par rapport au mois précédent, après une diminution de 0,3% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,2%).



Les opérateurs sont désormais dans l'attente de la publication des résultats de LVMH qui doit dévoiler son point d'activité au titre du troisième trimestre après la clôture ce soir, lançant ainsi la saison des publications trimestrielles à la Bourse de Paris.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Euroapi a annoncé avoir révisé en baisse ses objectifs de l'année 2023, estimant ainsi désormais que la croissance de son chiffre d'affaires devrait être comprise entre +3 et +5%, contre +7 à +8% précédemment.



Maisons du Monde fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels 'en raison d'une dégradation de la confiance des consommateurs observée en Europe, affectant la consommation non alimentaire globale pour le second semestre'. Ses ventes du troisième trimestre devraient selon lui diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022



Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 211.819 véhicules de tourisme en septembre 2023, en hausse de 4% par rapport au même mois de 2022, profitant notamment de l'impact de la Coupe du Monde de Rugby.



Eutelsat annonce la signature par Marlink d'un engagement portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite Eutelsat 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, sans oublier les principales liaisons maritimes du globe.



Stifel maintient sa note conserver sur le titre Hermès, avec un objectif de cours inchangé de 1850 euros. Le bureau d'analyses estime que Hermès devrait à nouveau démontrer ses caractéristiques défensives au 3e trimestre 2023. Stifel modélise ainsi une croissance des ventes de +14 % à taux de change constants.



Tout en réduisant son objectif de cours de 443 à 423 euros sur L'Oréal, Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer', anticipant pour le numéro un mondial des cosmétiques une croissance organique de 11,7% des ventes pour le troisième trimestre 2023.



Enfin, Alstom a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de la première démonstration nord-américaine de train à hydrogène.

Le Coradia iLint a transporté plus de 10 000 passagers, sur plus de 130 trajets cumulant 10 660 kilomètres au Québec cet été, de la mi-juin à la fin septembre.