CAC40: en hausse modeste, tiré par Legrand et Renault

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur hausse modeste de 0,28%, à 7954 points, soutenue par les performances de Legrand (+2,6%), Renault (+2,3%) ou encore Alstom (+1,7%).



Les investisseurs ont pris connaissance de l'enquête mensuelle ADP indiquant que le secteur privé des Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois au mois de février.



Le cabinet ADP souligne notamment que les gains de paies pour ceux qui changent d'emplois ont accéléré pour la première fois depuis plus d'un an, passant de 7,2 à 7,6%, un niveau sensiblement supérieur à l'inflation.



'Le marché du travail reste dynamique, mais ceci ne devrait pas faire pencher la balance en termes de décision de la Fed sur ses taux cette année', estime Nela Richardson, chief economist chez ADP.



Autre chiffre, les stocks des grossistes aux Etats-Unis se sont tassés de 0,3% au mois de janvier 2024, contre +0,4% en décembre selon le Département du Commerce.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, doit être auditionné par le Congrès des Etats-Unis dans la soirée. Les traders s'attendent à ce que Powell réaffirme sa volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs, et repousse l'horizon d'une baisse de taux au mois de juin.



En Europe, les chiffres des ventes au détail en zone euro confirment que les ménages européens sont aujourd'hui plus enclins à épargner qu'à consommer.



Ainsi, entre décembre 23 et janvier 24, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon Eurostat, après des reculs de respectivement 0,6% et 0,7% en décembre.



Beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours, ce qui pourrait limiter les gains des marchés boursiers, même en cas de bonnes surprises, sachant que bon nombre d'indices évoluent à des plus hauts historiques.



A tel point que certains analystes redoutent actuellement la formation d'une 'bulle' sur les marchés financiers.



'Cela pourrait d'ailleurs justifier une politique monétaire restrictive pendant un certain temps dans la mesure où des baisses de taux prématurées risqueraient de faire gonfler davantage les prix des actifs et générer une nouvelle vague de tensions inflationnistes', prévient-on chez JPMorgan.



Si elles reconnaissent que les marchés d'actions pourraient effectivement avoir besoin de faire une pause, les équipes d'eToro estiment, elles, que la hausse est soutenue par de solides fondamentaux.



'Les marchés ont tendance à suivre les tendances, ce qui signifie que les nouveaux sommets entraînent souvent d'autres sommets', rappelle ainsi Ben Laidler, stratégiste mondial pour le néocourtier israélien.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds à 10 ans se détendent de -3Pts vers 4,105% tandis que les Bunds stagnent, vers 2,320%.



Le Dollar se repli par ailleurs de -0,4% face à l'euro, vers 1,090$/E, tandis que le Brent gagne 2%, à 83,7$ le baril et que l'or gagne encore près de 1,5%, autour des 2145$/l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique avoir signé, conjointement avec son partenaire QatarEnergy, un accord portant sur l'acquisition de participations dans le bloc 3B/4B, au large de l'Afrique du Sud, auprès d'Africa Oil South Africa, Azinam et Ricocure.



Virbac annonce la signature d'un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros, opération qui permet au Français de prendre une position de leader au Japon.



Ekinops publie un résultat net en chute de 70% à 3,6 millions d'euros pour 2023, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 18% à 18,6 millions, soit une marge en retrait de 3,3 points à 14,4% pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 129,1 millions.



Enfin, Dassault Aviation a publié un CA de 4,8 milliards d'euros en 2023, contre près de 7 milliards d'euros en 2022. Le résultat net ajusté atteint quand à lui un niveau 'record' à 886 millions d'euros, contre 830 millions d'euros en 2022, grâce à la forte contribution de Thales au niveau du résultat net.





