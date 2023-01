CAC40: en hausse, l'inflation US conforme aux attentes information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,74%, à 6975 points, frôlant les 8% de hausse depuis le début de l'année, soit en l'espace de neuf séances.



En début d'après-midi, l'indice parisien s'est même offert une brève excursion au-delà des 7000 points, à 7016 points, peu après la publication du très attendu 'CPI' américain, soit le rapport sur l'évolution des prix outre-Atlantique.



L'inflation est ressortie 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021, un taux annuel au plus bas depuis octobre 2021 et globalement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau là aussi conforme à ce qu'anticipait le marché.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre novembre et décembre 2022, les prix à la consommation des États-Unis se sont tassés de 0,1% en données brutes, mais ont augmenté de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le marché du travail qui demeure un des indicateurs les plus suivis par la FED demeure d'une fascinante robustesse puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 1.000 lors de la semaine du 2 janvier, s'établissant à 205.000 contre 206.000 (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 204.000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Le 'CPI' semble constituer un 'non-événement' pour les marchés obligataires : les T-Bonds US ont même tendance à se dégrader par rapport à ce matin puisque le '10 ans' affiche 3,53% (contre 3,556% hier soir et 3,455% ce matin) et nos OAT se détendent de -5Pts vers 2,626% après avoir affiché 2,54% au plus bas, soit -13Pts.



Sur le Forex, l'euro gagne près de 0,5% face au billet vert et s'échange contre 1,0810$.

A noter que le baril de Brent progresse de 1,6%, à 84$, tandis que le WTI gagne 1,4%, à 78$.



Dans l'actualité des sociétés, Worldline indique avoir finalisé l'acquisition de 40% du capital d'Online Payment Platform, prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C en particulier.



TotalEnergies annonce avoir démarré en France sa 18ème unité de production de biogaz, baptisée BioBéarn et située à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec une capacité maximale de 160 gigawatt-heures (GWh), elle sera la plus importante du pays.



Orpea (-17%) a annoncé hier soir que ses négociations avec ses créanciers se poursuivaient concernant son projet de restructuration financière. Dans un communiqué, l'exploitant de maisons de retraite rappelle qu'il s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière 'drastique' impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées.



On y décèlerait presque une volonté de faire rebaisser le titre après une envolée de +40%... alors que l'entreprise n'a jamais communiqué lorsque le cours s'effondrait.



Enfin, Ubisoft plonge de 14% au lendemain d'un avertissement sur résultats majeur lancé pour l'exercice en cours, qui amène Oddo BHF à dégrader son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours divisé par deux à 21 euros.