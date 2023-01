CAC40: en hausse avant le rapport sur l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 10:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit la trajectoire haussière et gagne près de 0,8% ce matin, autour des 6980 points, notamment tirée par le secteur automobile avec +2,8% sur Renault et +2% sur Michelin.



Les investisseurs semblent anticiper un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, alors que le rapport sur l'évolution des prix outre-Atlantique est attendu aujourd'hui et constituera le point d'orgie de cette semaine boursière.



Les intervenants espèrent que ces chiffres confirmeront que les prix ont atteint un pic, voire qu'il commencent à refluer pour de bon.



Les opérateurs de marché seront particulièrement attentifs à l'indice des prix à la consommation hors énergie et produits alimentaires, dit 'core', qui constitue l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale.



Ces chiffres seront très attendus pour tenter de déterminer la politique monétaire à venir de la Fed, dont la prochaine réunion est prévue les 31 janvier et 1er février.



Dans l'actualité des sociétés, Worldline indique avoir finalisé l'acquisition de 40% du capital d'Online Payment Platform, prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C en particulier.



TotalEnergies annonce avoir démarré en France sa 18ème unité de production de biogaz, baptisée BioBéarn et située à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec une capacité maximale de 160 gigawatt-heures (GWh), elle sera la plus importante du pays.



Orpea a annoncé hier soir que ses négociations avec ses créanciers se poursuivaient concernant son projet de restructuration financière. Dans un communiqué, l'exploitant de maisons de retraite rappelle qu'il s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière 'drastique' impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées.