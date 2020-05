Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en hausse avant de nombreuses statistiques Cercle Finance • 25/05/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance en hausse d'environ 1,1% vers 4495 points dans l'attente de nombreuses données cette semaine. 'Les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine devraient être encore une source d'inquiétude durant cette semaine écourtée sur les marchés américains', prévient toutefois Aurel BGC, rappelant que ce lundi est férié aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Aucune donnée n'est prévue outre-Atlantique en ce Memorial Day, mais les prochains jours verront paraitre notamment une nouvelle estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages pour avril. En France, sont attendues l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee mardi, ainsi que les données détaillées du PIB au premier trimestre, l'estimation provisoire de l'inflation du mois de mai et les dépenses des ménages pour avril vendredi. Ailleurs en Europe, les opérateurs prendront connaissance cette semaine de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, puis des indices du sentiment économique et de l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro. Sur le front des valeurs, Sanofi annonce les résultats positifs de la partie A de l'essai pivot de phase III évaluant Dupixent dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus. Getlink indique que les dispositions de quarantaine des voyageurs arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin annoncées par le gouvernement, ne modifient pas son plan de transport de marchandises et de passagers. Total annonce qu'il va développer avec Gaussin le premier camion avitailleur ART (Aircraft Refueller Transporter) 100% électrique au monde, projet qui s'appuiera sur Saft, sa filiale du spécialisée dans les batteries électriques. Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mai 2020, le seuil de 15% du capital de la société Lagardère SCA et détenir 19 938 839 actions Lagardère SCA représentant autant de droits de vote, soit 15,21% du capital et 11,45% des droits de vote de cette société. Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault a réalisé le rachat d'environ un quart du capital de Lagardère Capital & Management, la holding de Lagardère annonce ce matin Les Echos. Le quotidien indique un investissement de l'ordre de 100 ME. Lagardère LCM fusionne par ailleurs avec ARJIL-ARCO (commandité).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.22%