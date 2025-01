CAC40: en forte hausse, rassuré par les droits de douane US information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 17:49









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette première séance de le semaine avec un gain important de 2,28%, à 7447 points, tirée par STMicro (+7,8%), Dassault Systèmes (+5,3%) ou encore Schneider Electric (+4,7%).



Wall Street n'est pas en reste avec +0,7% pour le Dow Jones, +1,2% pour le S&P500 même +1,8% pour le Nasdaq



Cette dynamique haussière semble pouvoir être attribuée à des indiscrétions obtenues par le Washington Post selon lesquelles Donald Trump renoncerait à son projet de droits de douane universels prohibitifs pour ne cibler que les 'importations cruciales'.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu sous la barre de 50 en décembre, mais s'est redressé de 48,3 en novembre à 49,6, signalant donc un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé à un rythme marginal.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est établi à 47,5 en décembre.

En hausse par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, il signale toutefois une contraction de l'activité du secteur privé pour une quatrième mois consécutif.



Par ailleurs, les commandes à l'industrie ont baissé en novembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que le secteur manufacturier continue de ralentir.



Les commandes à l'industrie ont baissé de 0,4%, signant leur quatrième repli en six mois, a annoncé lundi le Département du Commerce. Pour rappel, celles-ci avaient rebondi de 0,5% au mois d'octobre.



La semaine qui s'ouvre sera également marquée notamment la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Le compte-rendu de ses débats permettra peut-être aux investisseurs d'en savoir plus sur les motifs de cette décision et apportera peut-être des indications sur le rythme des baisses de taux à attendre cette année.



Pour rappel, les marchés boursiers US seront fermés demain pour la journée de deuil national prononcée en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans.



Sur le compartiment obligataire, le panorama est contrasté : nos OAT se détendent de -2,5% vers 3,27%, les Bunds se tendent de +2,8Pts vers 2,453% et les BTP italiens se détendent de -1,5Pts vers 3,5819%.

Le 'spread' OAT/Bund retombe à +82Pts.

Les T-Bonds US reprennent leur ascension avec +2,5pts vers 4,623%.



Le renversement des anticipations en termes de tarifs douaniers faire rechuter le Dollar de -0,8% face à l'Euro qui grimpe vers 1,04$/E/



Dans l'actualité des sociétés françaises, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la vente d'une participation de 15% dans Westfield Forum des Halles, centre commercial majeur de 77.600 m2 au coeur de Paris, à CDC Investissement Immobilier, pour un prix de cession net de 235 millions d'euros.



Dans le prolongement du protocole de cession des activités plateaux-repas signé en novembre dernier, Fleury Michon confirme, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de cette activité à la société Kumo.



ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il avait décidé d'interrompre ses activités de production d'aciers longs en Afrique du Sud, confrontées à des conditions économiques jugées trop défavorables.



Enfin, Saft, la filiale de TotalEnergies spécialisée dans les batteries, annonce avoir signé avec Enchanted Tools un contrat portant sur la fourniture de blocs de batteries rechargeables pour la nouvelle génération de robots Mirokaï.





