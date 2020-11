Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en forte hausse avant le scrutin présidentiel US Cercle Finance • 03/11/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sur une note haussière mardi matin dans l'attente du dénouement du scrutin présidentiel américain, dans lequel le président sortant Donald Trump joue sa réélection contre son rival démocrate Joe Biden. L'indice CAC 40 progresse de 1,6% à 4768 points. Aux Etats-Unis, Trump et Biden se sont livrés hier à un ultime marathon électoral, tentant de rassembler leur base et de convaincre les derniers électeurs indécis dans quelques Etats-clés. 'L'un des Etats cruciaux qu'il va falloir suivre est la Floride, où les résultats devraient être disponibles dès mercredi matin compte tenu du niveau important des votes déjà effectués par correspondance', explique-t-on chez Danske Bank. 'Trump ne peut pas prétendre à la victoire finale sans gagner en Floride, mais Biden peut toujours espérer l'emporter sans y être vainqueur, ce qui signifie qu'une victoire de Trump pourrait signifier que l'issue de l'élection pourrait rester en suspens pendant encore quelques jours', souligne la banque danoise. Joe Biden - avec 61% d'intention de votes - devance pour l'instant largement le président américain dans la course à la Maison blanche, selon les derniers pronostics établis par Wall Street. Chez les investisseurs, la question principale n'est néanmoins pas tant de savoir qui sera élu, mais sur quels écarts se feront sa victoire. Donald Trump a en effet annoncé qu'il envisageait d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude, ce qui pourrait le pousser à exiger des recomptes, voire à faire appel à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui semble désormais toute acquise à sa cause avec six membres républicains contre trois démocrates. Si l'agenda économique s'annonce peu chargé aujourd'hui, la tendance boursière pourrait toutefois se préciser en début d'après-midi avec la publication des commandes à l'industrie aux Etats-Unis. Après son décrochage de presque 7% la semaine dernière, la Bourse de Paris avait bondi de 2,1% vers 4691 points hier, dans des volumes qui étaient restés modestes, avec moins de 3,2 milliards d'euros échangés à la clôture. Autrement dit, assez peu d'acheteurs se sont manifestés lors de cette première séance du mois de novembre, mais ce sont surtout les vendeurs qui ont brillé par leur absence. A en croire les chartistes, les marchés européens restent toujours enfermés dans un cycle de sous-performance vis-à-vis de Wall Street, qui reste tributaire de l'issue de l'élection présidentielle pour aller plus en avant. Sur le plan technique, le CAC 40 reste suspendu à la défense de son support des 4550 points. 'Si ce seuil tient le choc, le marché pourrait entrer en rebond technique', affirme un trader. Du coté des valeurs, BNP Paribas a annoncé ce matin un produit net bancaire de 10 885 millions d'euros, stable (-0.1%) par rapport au troisième trimestre 2019 à périmètre et change historiques. Il progresse de 2,1% à périmètre et change constants. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 894 millions d'euros, en baisse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 1 940 millions d'euros, en baisse de 8,3%. EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 085 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en baisse de 5,2 % par rapport au troisième trimestre 2019 (- 1,1 % à taux de change constants). Il est en forte croissance séquentielle par rapport au second trimestre de 2020. Veolia s'engage à déposer une offre publique d'acquisition au prix de 18 euros par action (coupon attaché) pour l'ensemble du capital de Suez dès que le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France. Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez. Alstom a signé un contrat avec Metrorex, l'opérateur du métro de Bucarest, pour livrer, en deux lots, jusqu'à 30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville. Le contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d'euros.

