CAC40: en forte hausse après une série de résultats

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en nette hausse ce matin et gagne près de 0,9%, vers 8115 pts, tirée par Legrand (+6%), Michelin (+5,5%) et EssilorLuxottica (+4,5%) après la publication de leurs résultats.



Les marchés profitent également d'une entrevue d'accalmie sur le dossier ukrainienalors que Donald Trump a assuré hier entrevoir un possible 'cessez-le-feu' suite à un entretien par téléphone avec ses homologues russe et ukrainien.



Le président américain a fait savoir que Washington et Moscou prévoyaient d'entamer immédiatement des négociations allant dans ce sens, envisageant même une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine en Arabie saoudite.



La possibilité d'une fin de la guerre en Ukraine, timidement évoquée par les observateurs depuis quelques mois, constitue du point de vue des économistes l'un des facteurs susceptibles de soutenir les actions européennes cette année, au même titre que de nouvelles baisses de taux et un éventuel redressement de la croissance.



Selon les analystes, un accord de paix bénéficierait tout particulièrement au secteur manufacturier qui souffre depuis le début du conflit d'une envolée des prix de l'énergie.



Au-delà des facteurs géopolitiques, les marchés vont revenir aux fondamentaux aujourd'hui avec la parution d'une série de statistiques économiques de part et d'autre de l'Atlantique.



Sur le Vieux Continent, les opérateurs suivront - entre autres - les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro, avec l'espoir qu'ils réservent enfin quelques bonnes surprises.



Sachant que la production industrielle a chuté de 2,4% en Allemagne en décembre, la statistique est attendue en repli de 0,4% d'un mois sur l'autre sur le dernier mois de l'année 2024.



Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent l'indice des prix à la production pour le mois de janvier, qui seront suivis de près après la déception causée hier par les prix à la consommation.



Wall Street avait fait preuve d'une certaine lourdeur hier, les actions ayant été affectées par l'annonce d'un CPI plus élevé que prévu repoussant dans le temps la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed.



L'apaisement espéré des tensions en Ukraine profite à l'euro, qui bondit au-delà de 1,041$ (+0,3%) mais pèse logiquement sur les cours pétroliers avec un Brent à -0,3%, à 74,7$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Michelin a publié hier soir des ventes groupe de 27 193 millions d'euros sur l'année 2024, en baisse de 3,1% à parités constantes, avec un résultat net en légère baisse, à 1 890 millions d'euros en 2024 (contre 1 983 ME en 2023).



Ce matin, Legrand dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 1,6% à près de 1,17 milliard d'euros au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,5 point à 20,5% des ventes (20,6% avant acquisitions).



Orange publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 3,7% à 2,35 milliards d'euros, malgré un EBITDAaL en progression de 2,7% à 12,1 milliards et un cash-flow organique des activités télécoms en hausse de 5,9% à 3,37 milliards.



EssilorLuxottica publie un résultat net ajusté en croissance de 6% à 3,12 milliards d'euros sur l'année 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté à 16,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 20 points de base (+50 points de base à 17% à taux de change constants).





