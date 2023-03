CAC40: en forte baisse après la faillite de SVB information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 10:58

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte baisse lundi à l'orée d'une semaine qui s'annonce animée tant sur le front des politiques monétaires que sur celui des entreprises et de l'économie. L'indice CAC40 recule de 2,2% à 7045 points.



Avec la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), l'inflation américaine et les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), les jours à venir vont être semés d'embûches pour les marchés d'actions.



Les déboires de la SVB sont venus rappeler aux investisseurs que le système financier restait fragile dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de ralentissement de l'activité.



La nouvelle a fait souffler un vent de panique la semaine passée sur les marchés boursiers mondiaux en raison des craintes d'un éventuel effet domino qui pourrait toucher des établissements bancaires de premier plan.



Il semble difficile d'évaluer l'exposition du secteur bancaire au dossier, mais bon nombre d'analystes tentent d'apaiser les inquiétudes récemment apparues chez les investisseurs.



'S'il est vrai que l'annonce d'une défaillance bancaire relance immédiatement les souvenirs de la crise financière de 2008, nous pensons qu'il est trop tôt et encore injustifié d'établir de telles comparaisons pour le moment', écrivent les équipes du courtier américain Edward Jones.



'Nous pensons qu'il ne faut pas écarter un risque de crédit avec l'affaiblissement des conditions économiques, mais SVB reste une toute petite institution en comparaison du système bancaire américain (19.800 milliards de dollars)', ajoute le broker.



Autre motif de soulagement, la Fed a garanti ce week-end que tous les clients de la banque californienne pourraient retrouver leurs fonds et certains stratèges estiment que cette situation de crise pourrait conduire la banque centrale à renoncer à relever ses taux la semaine prochaine.



Si les problèmes des banques américaines devaient s'accentuer, la forte baisse subie la semaine dernière par les grands indices boursiers pourrait bien se prolonger.



Le CAC 40 a cédé 1,7% sur la semaine écoulée, mais conserve toujours un gain solide de 9,4% depuis le début d'année. Aux Etats-Unis, les grands indices ont accusé des pertes hebdomadaires plus soutenues, de l'ordre de 4,5%.



La prudence sur les marchés mondiaux devrait être renforcée par l'attente de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui devraient permettre de déterminer si la hausse de prix reflue enfin.



Au niveau des politiques monétaires, la BCE - qui est loin d'avoir atteint son objectif d'inflation - devrait de nouveau relever ses taux directeurs de 50 points de base ce jeudi et maintenir le cap en vue de prochaines hausses de taux.



Avec une inflation qui devrait rester assez soutenue et d'autres hausses de taux d'intérêt à prévoir, la configuration actuelle crée un environnement difficile pour les actifs à risque, comme le montre le récent parcours chaotique des indices boursiers.



'Il nous semble trop tôt pour placer de gros paris risqués sur le simple espoir que les banques centrales feront tout exactement comme il faut, au bon moment, sans que les marchés ne perdent la tête à un moment ou à un autre en cours de route', avertissait récemment Björn Jesch, le directeur des investissements chez DWS.