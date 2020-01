Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en forte baisse après la décision de la Fed Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Après une progression de 0,5% à près de 5955Pts mercredi, le CAC40 débute la séance sur un repli de près de 0,9% à 5900Pts, au lendemain d'une réunion de politique monétaire de la Fed sans grande surprise. 'Comme attendu la Fed a laissé inchangés ses taux directeurs, citant la vigueur du marché du travail et la solide croissance éconmique. Jerome Powel a noté que le comité évalue prudemment l'impact économique potentiel du coronavirus', résume Wells Fargo Advisors. Parmi les publications de résultats du jour aux Etats-Unis, figurent notamment celles de Dupont, Verizon, UPS, Coca-Cola et Eli Lilly, qui viendront s'ajouter à la mi-séance à celles de Microsoft et de Facebook parues cette nuit. Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance de la première estimation de la croissance américaine pour le dernier trimestre 2019, après les indices du sentiment économique dans la zone euro et la décision de la Banque d'Angleterre. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Sanofi annonce que l'olipudase alfa a donné des résultats positifs dans le cadre de deux essais cliniques distincts évaluant son apport dans le traitement du déficit en sphingomyélinase acide chez l'adulte et l'enfant. Saint-Gobain annonce que Continental Building Products a obtenu l'accord de ses actionnaires en vue de son acquisition. Les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l'opération. La clôture de la transaction est prévue le 3 février 2020. Au terme de cette opération, Saint-Gobain procèdera à l'acquisition de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37,00$ par action. AXA annonce la nomination de Matthieu André au poste de directeur général d'Architas Holding, nomination qui sera effective à compter du 1er mars 2020, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.19%