CAC40: en direction des 7200 pts, nouveau record de clôture

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris signe ce soir son record de clôture avec un gain de 0,57% qui conduit l'indice à 7181 points -soit proche du sommet atteint autour de 14h, avec 7.188Pts- et signe une progression de plus de 29% depuis la début de l'année.



De son côté, l'Euro-Stoxx50 s'est hissé jusque vers 4.320Pts (+0,7% à 2% de son record des 4.400) avant de se tasser un peu vers 4.311 (+0,5%).



La tendance haussière se poursuit aussi à New York, où le Dow Jones grappille +0,4% à 36.443. Le Nasdaq Composite s'effrite de -0,3% vers 15.820 tandis que le S&P500 est retombé à son point d'équilibre (4791 pts) après avoir inscrit un 70ème record absolu à 4.808.



'Les actions à méga-capitalisation ont surperformé : Apple reperd -0,9% et échoue in extremis sous la barre des 3.000Mds$ de valorisation boursière (à 0,15% près).



'Les tendances saisonnières devraient aider les actifs à risque cette semaine, Wall Street espérant un rally de Noël. Historiquement, au cours des cinq dernières séances d'une année, le S&P 500 a été positif près de 80% du temps depuis 1928', rappelle-t-elle plus largement.



En cette semaine dépourvue de statistiques majeures, les nouvelles concernant l'évolution de la crise sanitaire et son impact sur la conjoncture économique vont rester au centre des attentions des opérateurs.



'Des indicateurs tels que le nombre de convives dans les restaurants suggèrent que de nombreux secteurs de l'économie allemande souffrent encore gravement de la pandémie', prévient-on ainsi chez Commerzbank (le secteur aérien est également gravement impacté).

Les marchés obligataires sont stables en Europe, le rendement des T-Bonds se détend de -2Pts vers 1,4610%.



Dans l'actualité des valeurs, Albioma annonce l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de La Granaudière, au Québec, lui permettant de diversifier ses sources d'approvisionnement en biomasse durable.



Après avoir racheté l'activité tapis de de Blesk InCare en 2019, Elis fait part de la finalisation de l'acquisition de 100% des activités textiles de ce groupe en Russie, pays où il est implanté depuis 2017 avec l'acquisition de Berendsen.



Orange Belgium a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition, auprès de Nethys, de 75% moins une action de VOO SA, transaction sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital.