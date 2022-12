CAC40 : el léger repli malgré détente taux et rebond WStreet information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 14:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris -faute de volume avec moins de 1MdE échangés en 6 heures- ne réussit pas à se maintenir à l'équilibre (elle y était parvenue en fin de matinée) et retombe de -0,3 à -0,4% (vers 6.660) à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée en matière d'actualité financière.



En effet, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, rendront notamment leurs décisions monétaires mercredi et jeudi.



Aux Etats-Unis, la Fed a commencé à évoquer l'opportunité de ralentir le rythme de hausses de ses taux, mais la solidité des derniers indicateurs économiques est venue remettre en question l'opportunité d'une 'pause'.



Pour ce qui concerne la BCE, le débat ne semble pas encore totalement tranché (entre +0,5% comme le souhaite l'Italie et +0,75% comme le souhaite l'Allemagne), même si l'inflation en zone euro a inscrit de nouveaux records au mois d'octobre.



Si un ralentissement du rythme de resserrement de ses taux est une possibilité à l'issue de la réunion prévue cette semaine, plusieurs membres du conseil des gouverneurs plaident toujours pour des hausses de taux vigoureuses de 75 points de base.

L'Euro-Stoxx50 opte pour une consolidation prudente de l'ordre de -0,4% vers 3.925 dans l'attente d'une réouverture en légère hausse de Wall Street (+0,3%).



Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs à la salve d'indicateurs attendus dans les prochains jours, particulièrement aux Etats-Unis où paraîtront demain les derniers chiffres de l'inflation.



En Europe, les investisseurs suivront en fin de semaine les dernières dernières enquêtes PMI, qui permettront de savoir si les entreprises du Vieux Continent continuent de bénéficier du reflux des prix de l'énergie et de l'atténuation des tensions d'approvisionnement.



Alors que les données macroéconomiques restent fermement orientées vers la récession, le récent assouplissement des mesures anti-Covid en Chine pourrait peut-être leur apporter une petite lueur d'espoir.



Sur le front des taux, une détente relativement uniforme de -3Pts s'opère, aussi bien sur les T-Bonds (vers 3,5400%) que sur nos OAT (2,355%) et les Bunds (1,8850%).

Le pétrole poursuit sa décrue vers 76$ (-1%) malgré une vague de froid qui s'étend de part et d'autre de l'Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies indique préparer l'exploration du bloc 9 au Liban, visant à réaliser le forage dès que possible en 2023. A ce jour, outre le directeur des opérations, plus de 10 personnes sont impliquées dans la préparation du puits.



Saint-Gobain annonce avoir signé, à l'issue d'un processus concurrentiel de vente, un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume Uni - dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson - au groupe Stark.



Air Liquide a annoncé lundi avoir obtenu un financement de l'Union européenne en vue de la construction d'une infrastructure devant permettre de transporter, de liquéfier et de charger du CO2 sur des navires en vue de son stockage permanent en mer.