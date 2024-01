Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: efface une partie de ses pertes, refranchit 7400 pts information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à 1,2% en début d'après-midi, la bourse de Paris a effacé la majeure partie de ses pertes: son recul se limite désormais à 0,25%, autour des 7430 points, l'indice restant notamment pénalisé par Pernod Ricard (-3,4%) et URW (-2,2%).



Le repli des marchés témoigne de prises de bénéfices et illustre aussi les doutes des investisseurs quant au calendrier d'assouplissement monétaire de la Fed.



A ce sujet, a été publié à 14h30 le très scruté rapport sur l'emploi US. Selon le département du travail, l'économie américaine a généré 216 000 emplois non agricoles au mois de décembre 2023, un nombre nettement supérieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui n'en attendait que 185 000, et qui témoigne de la résilience de l'économie US.



Avant ce rapport, les indicateurs publiés dans la semaine, à savoir les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'enquête ADP sur l'emploi privé, avaient déjà témoigné d'une détente du marché du travail américain.



Toujours aux USA, la croissance de l'activité du secteur des services a ralenti au mois de décembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce vendredi. L'indice ISM des services est ressorti en baisse à 50,6 le mois dernier, contre 52,7 en novembre, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 52.



Par ailleurs, après une diminution de 3,4% en octobre 2023 (révisée d'une estimation initiale qui était de -3,6%), les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 2,6% en novembre, selon le Département du Commerce.



Sur le Vieux Continent, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,9% en décembre 2023, marquant donc une nette accélération après 2,4% en novembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Enfin, en novembre 2023, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à octobre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se détend légèrement vers 3,94% (-2pts), tandis que celui du Bund allemand de même échéance s'établit vers 2,12%.



L'euro gagne 0,3% face au billet vers, autour des 1,098$ / euro.



Les cours du pétrole continuent de profiter des tensions géopolitiques: le baril de Brent gagne près de 1% à près de 78,5 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe Stef annonce l'acquisition, à compter de ce jour, des activités de Bakker Logistiek aux Pays-Bas.



LDC publie un chiffre d'affaires cumulé des neuf premiers mois de son exercice 2023-24 en hausse de 7,7% à 4,55 milliards d'euros (-1,1% en volume). A périmètre et changes constants, il a progressé de 4,8%, malgré des volumes en baisse de 1,4%.



Tout en confirmant sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard, Stifel abaisse son objectif de cours de 8% à 170 euros, dans le sillage d'une réduction d'environ 6% de ses prévisions de résultats pour le groupe français de spiritueux.



Enfin, Pernod Ricard et Rémy Cointreau cèdent respectivement près de 3,4% et 10,5%, tandis que Diageo cède 1% à Londres, après que le ministère chinois du commerce a annoncé aujourd'hui le lancement d'une enquête antidumping sur 'les spiritueux fabriqués à partir de vin distillé importés depuis l'UE et conditionnés dans des conteneurs de moins de 200 litres'.





