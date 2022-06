CAC40: efface une partie de ses gains, net rebond à W Street information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 17:53

(CercleFinance.com) - Après s'être arrogé près de 2% en fin de matinée, la bourse de Paris achève la séance sur un gain plus modeste de +0.75%, à 5.694 points, devançant tout de même l'E-Stoxx50 (+0.6%), Londres (+0.4%) et Francfort (+0.2%).



Après un démarrage en fanfare les bourses européennes sont rentrées dans le rang au fil de la journée, ne parvenant pa à profiter du dynamisme de Wall Street après son weekend prolongé : le Nasdaq s'adjuge ainsi +3.2%, devant le S&P500 (+2.5%) et le Dow Jones (+1.8%).



L'Europe fait toujours face à une forte tension sur le marché des taux : les T-Bonds affichent +6Pts à 3,302%, nos OAT se tendent vers 2,34% (+2Pts), les Bunds également à 1,7730%.



Le 'chiffre' du jour n'a pas ralenti le rallye haussier de Wall Street : les reventes de logements anciens ont poursuivi leur baisse en mai (-3,4% à 5,41 millions d'unités en rythme annualisé), alignant un quatrième mois consécutif de repli qui confirme que l'économie américaine est actuellement en perte de vitesse.



Le baromètre de la NAR ('National Association of Realtors'), la fédération américaine des agents immobiliers est retombé vers 67, en baisse de 8,6% sur 1 an.



Le prix moyen des transactions a cependant continué à augmenter, pour ressortir à 407.600 dollars (+14,8% d'une année sur l'autre), s'établissant pour la première fois au-dessus du seuil des 400.000 dollars, cette hausse des prix résultant surtout de la flambée du coût des matériaux de construction/rénovation.



Du coté des valeurs, Valneva poursuit son rallye avec +18% (accord avec Pfizer sur le traitement de la maladie de Lyme).



easyJet a annoncé avoir passé à Airbus une commande estimée à quelque 6,5 milliards de dollars (environ 6,2 milliards d'euros) portant sur l'acquisition de 56 appareils A320neo. Dans un communiqué, la compagnie précise que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'options et de droits d'achat qui avaient été déterminés lors d'un précédent contrat conclu en 2013.



Air Liquide a signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme (PPA) dans le monde à ce jour. Ce contrat porte sur une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW. La durée de ce contrat est de 15 ans et son démarrage est prévu en 2025. L'énergie renouvelable fournie par Vattenfall sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ).



Eramet (+7.4%) annonce la signature du contrat de cession d'Aubert & Duval avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année. Aubert & Duval est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique.