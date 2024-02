Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: efface ses pertes, termine sur un parfait équilibre information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - Après avoir passé l'ensemble de la journée en territoire négatif, avec un point bas à 7728 points en fin de matinée (autour des -0,5%), la bourse de Paris a lentement réduit ses pertes en seconde partie de séance.



Au gong final, toutes les pertes étaient effacées et l'indice terminait sur un parfait équilibre, à 7768 points (+0,00%), malgré les reculs marqués de Thales (-4,7%), Alstom (-3%) ou encore Legrand (-2,5%).



De son côté, le SBF120 est marqué par les replis spectaculaires des équipementiers auto avec notamment -12,6% pour Forvia et -6,8% pour Valeo.



Les échanges étaient néanmoins limités sur les places européennes en l'absence des opérateurs états-uniens qui célébraient le 'President's Day'.



Les valeurs françaises n'ont pas réagi outre mesure aux propos de Bruno Le Maire ce dimanche au '20H' de TF1.



Le ministre de l'Economie et des Finances, avait annoncé une révision à la baisse les prévisions de croissance du pays pour 2024, passant de 1,4% à 1% (tout comme le FMI, mais l'OCDE n'attend pas plus que 0,6%, le consensus des économistes table sur 0,8%).



Par conséquent, l'État va devoir réaliser 'dix milliards d'euros d'économies supplémentaires' (dont 800 ME de réduction de budget pour 'Ma Prime Rénov' et 1 MdE de coupe dans 'l'aide au développement').



Après la déferlante de résultats, de statistiques et de décisions monétaires des dernières semaines, la semaine qui commence s'annonce plus calme que les précédentes... mais attention à la publication des trimestriels de Nvidia mercredi : les attentes sont stratosphériques et à l'origine d'un gain qui atteint déjà +46% cette année.



Toute déception pourrait se traduire par de lourdes prises de bénéfices et impacterait le secteur des semi-conducteurs, locomotive du S&P500 depuis l'automne 2022.



Côté chiffres US jugés importants par Wall Street, il faudra attendre ce jeudi pour découvrir les résultats préliminaires des enquêtes de S&P Global réalisées auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé.



Le marché fera également le point sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine avec la parution, mercredi soir, des 'minutes' de la réunion de janvier, qui avait vu la Fed maintenir ses taux inchangés.



Les anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis ont été fortement revues à la baisse ces derniers temps dans le sillage des bons chiffres sur la croissance, l'emploi et l'inflation.



Alors que le marché tablait en début d'année, sur une baisse des taux de 175 à 200 points de base à partir de mars, ce ne sont plus que 100 points de base qui sont désormais escomptés, et à compter du mois de juin.



En Europe, la semaine s'annonce encore relativement chargée avec les annonces à venir d'Air Liquide, Carrefour, Nestlé, Mercedes-Benz, AXA, Engie, Deutsche Telekom, Allianz ou encore BASF.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe spécialisé dans la logistique du froid Stef indique que son conseil d'administration a décidé l'annulation de 150.000 actions auto-détenues, soit 1,15% du capital social, des actions qui avaient été acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.



Thales annonce qu'il va fournir, avec sa solution SurfSAT-L, des capacités de communication par satellite aux frégates F126, les frégates les plus importantes au sein de la flotte de la Marine allemande, capables d'opérer à toutes les latitudes.



Air Liquide annonce investir plus de 50 millions d'euros pour construire une nouvelle unité de production innovante à Singapour et pour transformer ses installations actuelles situées à Malta (Etat de New York), dans le but de fournir de l'azote ultra-pur à GlobalFoundries.



Veolia annonce avoir signé, via sa filiale hongroise, un accord avec Uniper pour l'acquisition d'une centrale électrique d'une capacité installée d'environ 430 mégawatts située à Gönyű, dans le nord-ouest de la Hongrie.



Rothschild & Co annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Riyad, situé dans le quartier financier du roi Abdallah, dans le cadre de son expansion stratégique en Arabie Saoudite, renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient.





