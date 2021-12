CAC40: efface ses pertes de vendredi, gain annuel de +28% information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 15:04

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,4%), longtemps indécis ce matin, se redresse et efface les 0,3% perdus vendredi et repasse au-dessus des 7.100 pour se hisser vers 7.110/7.118Pts (soit un gain annuel de +28%).

L'Euro-Stoxx50 affiche une performance identique avec 0,4% à 4.272, dans le sillage d'Amsterdam avec +0,6%.



En l'absence de donnée macroéconomique majeure, l'actualité boursière des prochains jours pourrait une nouvelle fois se trouver rythmée par le dossier de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur la vie économique mondiale, avec des millions de 'cas' (contact ou contrôlés 'positifs') qui se retrouvent contraints à l'isolement... et le télétravail n'est pas toujours possible (industrie manufacturière, hôtellerie/restauration, secteur aérien...).

Wall Street est anticipé en légère hausse (+0,3% en moyenne) mais cela pourrait suffire au S&P500 pour inscrire un 69ème record annuel, avec un possible doublé clôture/intraday (il faudra valider un score de 4.744).



Les marchés obligataires ne semblent pas attirer beaucoup d'investisseurs en 'quête de sécurité' face à la progression d'Omicron (possible remise en cause de la croissance) alors que le Royaume Uni et l'Espagne font machine arrière sur les 'mesures de freinage' identiques à celles mises en place au Danemark et Pays Bas (couvre-feux, annulation d'événements collectifs).

Nos OAT se dégradent de +2,5Pts vers 0,134%, les T-Bonds -après un pont de 3 jours- devraient rouvrir sans grand changement, vers 1,4900%.

Peu de mouvement sur les changes avec un $ en progression symbolique de 0,1% vers 1,1310/E; l'once d'or est inchangée à 1.808$/.Oz.



Dans l'actualité des valeurs, Orange a annoncé un accord pour l'acquisition, auprès de Nethys, de 75% moins une action de VOO, transaction qui dotera Orange Belgium d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles.



Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale de robotique autonome ECA Group.



EDF a annoncé le succès de la syndication d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,5 MdsE avec une maturité initiale de trois ans dont le coût sera indexé sur quatre indicateurs de performance ESG du Groupe, et particulièrement sous l'angle de sa responsabilité sociale.