CAC40: efface ses gains (0,5%) après un CPI US jugé décevant information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 14:43

(CercleFinance.com) - Le CAC40 qui effaçait encore vers 14H29 ses pertes de la veille (gain de 0,4% à 0,5%) revient à la case départ après la parution d'un 'CPI' (chiffre de l'inflation aux Etats-Unis) qui déjoue un peu les anticipations: +0,4% de hausse de au lieu de +0,3% attendu.



L'Euro-Stoxx50 signe une performance du même ordre avec +0,1% à 4.200 (contre +0,5 à +6% à l'heure du déjeuner) et Wall Street est anticipé en progression symbolique ou à l'équilibre (contre +0,5% avant CPI).



La journée avait très bien commencé en Asie avec un indice Nikkei en mode 'rallye', alignant une 5ème séance de hausse (+1,75% et test des 32.500) sur une série de 6 (et 6,3% de gain cumulé).



'Le mouvement de freinage graduel de l'inflation semble bien établi, à la fois parce que les distorsions d'offre ont disparu et parce que la demande domestique donne des signes de modération', estimait Oddo BHF en début de semaine.



A titre indicatif, Jefferies anticipait pour le mois de septembre un léger ralentissement de l'inflation américaine en rythme annuel à 3,6% en données brutes: le taux annualisé ressort à 3,7% après +4,3% en août.

Les marchés de taux réagissent sans grande émotion : stable avant le 'CPI', nos OAT se tendent de 2Pts à 3,30%, les T-Bonds US de +0,5Pts seulement à 4,605%... mais affichait 4,575% avant la 'stat'.

L'Euro décroche soudain de -0,4% pour rebasculer sous 1,0600, à 1,0580$.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Publicis Groupe fait part d'une nouvelle révision à la hausse de ses objectifs annuels, à l'occasion de son point d'activité du troisième trimestre, marqué par 'une forte croissance organique de 5,3%, au-delà des attentes'.



Il anticipe désormais une croissance organique entre +5,5 et 6% (et non plus d'environ +5%), un taux de marge opérationnelle à 18% (et non plus proche de 18%) et un free cash-flow proche de 1,7 milliard d'euros (et non plus d'au moins 1,6 milliard).



Legrand annonce la cession en date du 4 octobre de son activité russe à un acteur industriel local. Le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment n'aura donc plus d'activité sur ce marché.



Getlink fait part de la décision d'Evolyn de lancer un nouveau service ferroviaire à grande vitesse via le tunnel sous la Manche pour relier Londres et l'Europe continentale, confirmant ainsi le potentiel de croissance du marché ferroviaire passager transmanche.



Claranova publie pour son exercice 2022-23 un résultat net négatif à -11 millions d'euros, mais une marge opérationnelle améliorée d'un point à 6,4% pour un chiffre d'affaires record de 507 millions, en hausse de 7%, porté par l'ensemble des divisions.



Orpea (-8%) a dévoilé mercredi soir une perte nette part du groupe de 371 millions d'euros pour le premier semestre 2023, sous l'effet 'principalement de l'évolution défavorable des taux d'intérêts et de la progression des marges de crédit sur les financements'.