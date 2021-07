CAC40 : efface les pertes de jeudi, repli hebdo ramené à 0,8%

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris amorce une reprise en 'V'... c'est un grand classique, au-delà des 6.500, et les pertes de jeudi sont quasiment effacées (+1,8% contre -2% la veille, et la séance n'est pas terminée).

La cassure des 6.400 points (clôture à 6.392 points) est invalidée, mais le signal d'alarme a retenti et cela n'a échappé à personne.

D'un point de vue technique, l'enfoncement du support intermédiaire des 6395 points constitue une première alerte et un changement de configuration plus sévère interviendrait en cas de rechute en direction des seuils majeurs des 6300 et 6290 points, avertissent les chartistes.

Si la peur de perturbations liées à une résurgence du Covid-19 a plombé l'ambiance, le CAC a néanmoins su endiguer le coup de boutoir à la baisse alors que New York effaçait la moitié de ses pertes à mi-séance et terminait un peu plus près de ses meilleurs niveaux du jour à 22H.

Les marchés américains ont en effet cédé en moyenne deux fois moins de terrain qu'en Europe, avec des écarts qui s'étageaient au final entre -0,7% pour le Nasdaq et -0,8% pour le Dow Jones.

La déprime des investisseurs est liée à crainte que la propagation du variant 'Delta', plus contagieux que la version d'origine du Covid, conduise à un reconfinement généralisé dans des pays où la vaccination s'est imposée.

Les intervenants de marché s'interrogent sur l'état de la croissance cet automne si les pays développés tels que le Japon, les Etats Unis et l'Europe multiplient à nouveau les mesures de restrictions sanitaires.

Cet accès de prudence conduit les investisseurs à privilégier des actifs sans risque comme les T-Bonds américains, dont le rendement rechute sous les 1,29% ce matin.

Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui et les investisseurs vont surtout s'atteler à préserver les supports techniques mis à rude épreuve lors de la séance d'hier.

Les marchés obligataires redeviennent plus calme et consolide les importants gains de la semaine écoulée, nos OAT à proximité des 0,005%, les t-Bonds vers 1,33% (contre 1,28% jeudi soir).

Du coté des valeurs, le secteur aérien domine le classement avec Airbus +3,5% et Safran à +3%.

Air Liquide a signé un nouveau contrat d'approvisionnement de long terme en gaz industriels à Zhangjiagang City, dans la province de Jiangsu, en Chine. Le contrat a été signé avec Jiangsu Shagang Group, la plus grande entreprise sidérurgique privée de Chine et parmi les 5 leaders mondiaux.

BPCE a franchi hier le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Natixis. Cela permettra de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

' Les résultats définitifs de l'offre publique feront l'objet d'un avis publié par l'AMF après sa clôture prévue le 9 juillet 2021 et la demande de retrait obligatoire interviendra dans la foulée ' indique le groupe.

Elior Group a réalisé l'émission hier de 550 000 000 euros d'obligations senior à échéance 2026 et a mis en place un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 000 000 euros et un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 000 000 euros.

TF1 a annoncé hier soir que les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6 ont approuvé unanimement le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Le groupe Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 d'autre part annoncent ainsi la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6.