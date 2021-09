Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : efface le gain de la veille, Evergrande inquiète information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - Décidément, le dossier Evergrande n'a pas fini d'inquiéter... la bourse de Paris cède actuellement 1%, à 6635 points, effaçant ainsi en quelques heures le gain patiemment collecté la veille. Alors que le géant surendetté de l'immobilier chinois avait dans un premier temps rassuré quant à sa capacité de remboursement, on apprend ce matin qu'il aurait raté hier le paiement du coupon de son obligation en dollars. Depuis ? Le groupe se mure dans le silence... 'Evergrande dispose d'un délai de grâce de 30 jours pour effectuer le paiement avant que le défaut ne puisse être déclaré ', souffle-t-on chez Deutsche Bank. Un mois de battement qui devrait toutefois permettre au groupe de parvenir à un accord avec les autorités chinoises pour une sortie de crise. En attendant, les valeurs du luxes parisiennes, particulièrement exposée au marché chinois, sont les premières à pâtir de cette situation, LVMH et Kering cédant près de 2%. 'Un éventuel revers de l'économie chinoise lié à l'immobilier, à cause de la crise Evergrande, rend toujours plus incertaine la pérennité de la croissance mondiale', rappellent par ailleurs les équipes de NN Investment Partners. Ce regain d'inquiétude autour de l'économie chinoise ferait presque passer au second plan la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a confirmé le changement de cap progressif de l'institution, conformément aux attentes des investisseurs. Sur le plan macroéconomique, la journée s'annonce relativement calme même si les acteurs du marché suivront attentivement la publication, en fin de matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi les chiffres des ventes de logements neufs, une statistique qui permettra d'en savoir plus sur la situation du marché américain de l'immobilier. Dans l'actualité des valeurs françaises, Stellantis et TotalEnergies annoncent des accords en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC) à hauteur d'un tiers du capital, s'engageant à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030. Airbus indique que l'Inde a formalisé le contrat d'acquisition de 56 Airbus C295 qui remplaceront la flotte d'Avro de l'Indian Air Force (IAF), un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative 'Make in India'. Enfin, Eurazeo se renforce au capital de Kurma Partners, société de gestion spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médicale, à hauteur de 70,6%, opération accompagnant le lancement par Kurma Partners d'une troisième stratégie d'investissement.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.91%