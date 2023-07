CAC40: du vert pour la fin de semaine mais -3,8% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain modeste de 0,42%, à 7111 points, bien aidée par les performances de URW (+4,6%), Stellantis et Alstom (+2%). L'indice parisien cède près de 2,8% sur la semaine écoulée mais conserve un gain proche de 10% depuis le début de l'année.



Avec moins de 2,8 MdsE de volumes échangés, la séance s'est avérée relativement calme. La publication très attendue du 'NFP', ressort finalement comme un non-événement: les créations d'emplois aux Etats-Unis au mois de juin sont pourtant ressorties bien en-deçà des attentes (209.000 contre 245.000 attendu), prenant à contre-pied les données publiées hier par ADP (+495.000).



Rappelons que hier, la baisse des indices boursiers s'était doublée d'une brusque remontée des rendements obligataires dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Les marchés auraient donc dû être rassurés ce vendredi, mais le 'NFP' n'a pas eu d'effet notable: ni les indices boursiers, ni les marchés obligataires ne connaissent d'embellie depuis 14H30.



C'est même tout le contraire avec un CAC40 qui efface la moitié de ses gains affichés vers 14H15, les OAT et les Bunds continuent de se dégrader ou peine à se détendre, la semaine s'achève sur une tension de +25Pts à +30Pts (pour les BTP italiens), c'est la prise en compte d'une possible hausse de taux supplémentaire cet automne.



Les T-Bonds ont même fusé jusque de 4,04 vers 4,10% avant de revenir à 4,043%, le '2 ans' vient d'atteindre les 5% pour la 1ère fois depuis 17 ans.



Le marché parisien a vécu une semaine difficile, caractérisée par quatre séances dans le rouge (pour un repli cumulé voisin de -3,8%), un mouvement de consolidation qui l'a finalement conduit à enfoncer son support majeur des 7.350 puis des 7.150 points.



Depuis plusieurs mois, certains analystes s'inquiètent de la 'dissonance cognitive' des marchés, qui privilégient le scénario 'rose' d'une absence de récession ('soft landing') et d'une normalisation rapide de l'inflation.



Les créations d'emplois du mois de juin aux Etats-Unis ont nettement ralenti en juin aux Etats-Unis, mais le taux de chômage s'est tassé à 3,6% (contre 3,7% en mai) et les hausses salariales ont dépassé les attentes, livrant un tableau toujours contrasté du marché du travail.



Le nombre des emplois créés a été de 209.000 le mois dernier, alors que le marché en attendait 245.000. Par ailleurs, les statistiques de mai et d'avril ont été revues à la baisse, respectivement de 339.000 à 306.000 postes et de 294.000 à 217.000 (soit -110.000 au total).



Le revenu horaire moyen a augmenté de 12 cents, soit de 0,4% à près de 33,6 dollars, donnant une revalorisation salariale annuelle de 4,4%.



Les chiffres de la matinée ont eu peu d'impact sur le CAC : le solde commercial de la France s'établit à -9,2MdsE en mai 2023 selon la Direction générale des douanes. Il est stable sur le mois, après s'être redressé de 0,3 milliard d'euros en avril.

Les importations et les exportations augmentent toutes deux de 0,4 milliard pour s'établir respectivement à 60,5 milliards d'euros et 51,3 milliards d'euros.



La balance des paiements courants de la France a enregistré en mai un déficit de 700 millions d'euros, après un déficit révisé à 1,7 milliard en avril, selon des données CVS-CJO publiées vendredi par la Banque de France.



Sur le front des changes, l'Euro reprend résolument son ascension à 1,0950, soit +0,5%, l'Or résiste et se redresse même de +0,3% vers 1923 $ l'once.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce avoir réalisé la livraison au mois de juin 2023 de 72 avions à 48 clients. Le nombre de commandes brutes en juin 2023 est de 902 avions.



Le Canada et l'Ontario ont annoncé jeudi qu'ils allaient fournir à Stellantis et LG une subvention pouvant atteindre 15 milliards de dollars afin de reprendre leur projet de 'gigafactory' dans le pays.



TotalEnergies inaugure sur le site de Grandpuits la plus grande centrale solaire d'Ile-de-France ainsi qu'un parc de stockage d'énergie par batteries. D'une superficie de 12 hectares et d'une capacité de 25 mégawatts-crête (MWc), la centrale solaire de Grandpuits génère annuellement 31 gigawattheures (GWh) d'électricité verte.