CAC40: du vert attendu à l'approche du CPI américain

(CercleFinance.com) - En hausse d'environ 0,2%, les futures sur le CAC40 présagent des gains timides à Paris, pour entamer une séance devant être dominée, en milieu de journée, par l'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour le mois écoulé.



'La hausse du CPI est attendue à 0,4% en rythme mensuel. Si tel est le cas, cela confirmerait un affermissement de l'inflation au premier trimestre', prévient Oddo BHF, pour qui cette statistique 'a de quoi être un gros market mover'.



Le bureau d'études rappelle que l'inflation sous-jacente tend à se redresser et son niveau, au voisinage de 4% l'an, 'n'est pas un confortable pour la Fed', qui 'a confirmé que son scénario central était de baisser ses taux en 2024, mais pas tout de suite'.



A titre indicatif, Jefferies anticipe pour tout à l'heure l'annonce d'un taux d'inflation annuel en hausse de 0,1 point à 3,2% en données brutes, mais en repli de 0,2 point à 3,7% en données sous-jacentes (hors énergie et alimentation).



Dans l'actualité des valeurs, Accor a conclu un contrat d'achat d'actions visant à racheter un bloc de sept millions de ses propres actions -représentant 2,77% de son capital- auprès de Jinjiang International, pour un montant de 275 millions d'euros.



Séché Environnement a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,13 euros par action pour son exercice 2023, en progression de 23,2%, et proposera à ce titre un dividende annuel de 1,20 euro par action (contre 1,10 euro au titre de 2022).





