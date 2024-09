Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: dopé par une série de mesures en Chine information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse mardi matin, la mise en place en Chine d'une série de mesures destinées à soutenir l'économie et les marchés financiers alimentant le retour vers les actifs risqués. L'indice CAC40 prend 1,5% vers 7620 points.



Pékin a dévoilé dans la nuit tout un ensemble d'initiatives allant d'une baisse des taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants à une prochaine réduction du ratio des réserves obligatoires.



La banque centrale chinoise prévoit par ailleurs de créer de nouveaux outils de politique monétaire afin de soutenir le marché boursier et d'encourager les fonds à se diriger vers les marchés de capitaux.



La perspective d'une relance de l'économie chinoise a permis à l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong de grimper de 3,5%, tandis que l'indice CSI des grandes capitalisations de Chine continentale s'adjugeait plus de 3,7%.



Hier, le marché parisien avait terminé la première journée de la semaine sans grande direction, pour afficher un gain minime de 0,1% à 7508,1 points.



Pour mémoire, le CAC a rebondi de plus de 5% depuis son plancher annuel du 6 septembre, soutenu à la fois par les baisses des taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine.



Si l'indice vedette a opéré un mouvement décisif en repassant au-dessus de la barre des 7500 points et si la dynamique économique est à l'évidence haussière en ce moment, la prudence pourrait toutefois limiter les écarts avant la série d'indicateurs attendue dans les jours qui viennent.



A Wall Street, la séance sera essentiellement animée par l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait avoir progressé en septembre sous l'effet de l'action accommodante de la Fed.



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Il a reculé de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).



La Bourse de New York avait démarré la semaine en mode prudent hier, les investisseurs n'ayant pas voulu trop s'engager avant les chiffres de l'inflation prévus à la fin de la semaine.



Le Dow Jones (+0,1%) et le S&P 500 (+0,3%) ont néanmoins inscrit de nouveaux plus hauts historiques de clôture, tandis que l'indice Nasdaq progressait d'un peu plus de 0,1%.



La tendance a également été freinée par un accès de nervosité sur le compartiment obligataire, avec un papier à 10 ans qui a flirté avec le seuil de 3,80% hier.



Si la décision de la Fed de 'frapper fort' en abaissant ses taux de 50 points de base la semaine dernière a dopé les marchés boursiers, l'incertitude concernant l'évolution future de sa politique détourne les investisseurs des emprunts d'Etat.



'Le message envoyé par les marchés est très clair', juge Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Le compartiment obligataire estime que la Fed a agi (...) trop fort, trop vite, alors que l'économie américaine demeure fondamentalement solide, sachant que la croissance demeure robuste et que l'inflation évolue toujours au-dessus de son objectif-cible', souligne l'analyste.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, cette dynamique illustre simplement le fait que de l'argent frais se dirige désormais vers les actions.



'Comme anticipé, les capitaux placés dans les fonds monétaires commencent progressivement à être alloués sur le marché d'actions, à la recherche de rendements supérieurs', explique-t-il.



'Selon Bloomberg, lors de la semaine passée, 20 milliards de dollars sont sortis des fonds monétaires', poursuit le stratège.



'C'est un niveau hebdomadaire inédit depuis le mois de juin', ajoute-t-il.



'Ce mouvement de fond devrait perdurer dans les mois à venir et soutenir la dynamique haussière des actions', conclut le stratège de Pictet.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.