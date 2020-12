Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dopé par secteur auto, nouveau record du Dow anticipé Cercle Finance • 09/12/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris était revenue à l'équilibre vers 14H30 mais reprend un peu d'altitude (+0,3%) et renoue ainsi avec ses niveaux médians de la séance, vers 5.580/5.585Pts. Les investisseurs restent très confiants et reviennent à l'achat à la moindre amorce de consolidation en cette veille de réunion de la BCE, qui pourrait se décider demain à intervenir afin de doper une reprise qui s'essouffle en Europe. A Wall Street, un tsunami de records historiques a déferlé mardi soir, le Dow Jones qui était le seul à manquer à l'appel pourrait se rattraper aujourd'hui avec un gain de +0,3% (donc record déjà battu à 30.250 en préouverture). New York devrait se montrer encouragé par la perspective de la mise en place par le Congrès d'un nouveau plan de soutien budgétaire (de 900 à 920Mds$) d'ici à la fin, ce qui éclipse encore les nouvelles préoccupantes concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'agenda économique s'annonce calme ce mercredi, avec tout juste les stocks des grossistes et les stocks de pétrole au programme aux Etats-Unis. En Europe, selon les données de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,2 milliards d'euros en octobre 2020, en comparaison avec un surplus de 17,6 milliards le mois précédent. L'attention des investisseurs devrait rester mobilisée sur la perspective d'une montée en puissance des rachats d'actifs de la BCE demain à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs. En ce qui concerne le programme d'achats d'urgence lié à pandémie (PEPP), les analystes prévoient notamment une augmentation de l'enveloppe de l'ordre de 500 milliards d'euros. 'Nous nous attendons à ce que le ton général soit clairement 'dovish' pour maintenir des conditions financières favorables', explique François Rimeu, le stratégiste senior de La Française AM. Si les actions affichent en cette fin d'année des niveaux de valorisation jugés élevés, certains gérants 'retardataires' sont contraints de poursuivre leur rattrapage en vue de l'approche de la clôture des bilans annuels, ce qui soutient la cote via la progression des actions les plus recherchées. Mais, au-delà de ces facteurs purement techniques, les éléments pour permettant de renouer avec une dynamique positive plus soutenue manquent dans l'immédiat, estime-t-on chez Kiplink Finance. La société de gestion parisienne recommande donc de surveiller le niveau charnière des 5555 points afin de surveiller l'évolution de la configuration du CAC 40. A Paris, la tendance est soutenue par le secteur automobile avec Renault +5% (vers 37E) et Peugeot avec +3,5% (au-delà de 21E, au plus haut depuis début février). Sanofi fait part de la signature de ses deux premières lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable, dans le cadre de sa stratégie visant à garantir ses sources de financement à long terme. Il s'agit d'une nouvelle ligne de quatre milliards d'euros à échéance décembre 2025. Alstom annonce avoir finalisé un accord pour investir sept millions de dollars dans Cylus, un spécialiste de la cybersécurité basé en Israël, acquérant ainsi une participation minoritaire et prenant un siège au conseil d'administration.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.13%