Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: dopé par l'optimisme de W-Street avant W-E de 3 jours information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit sa progression et gagne 0,3%, autour des 7660 points (dans des volumes infinitésimaux, à peine supérieurs à 870MnsE), tirée par Unibail et Teleperformance (+2,1%) puis Crédit Agricole (+2,2%) notamment.

La hausse est assez logiquement au rendez-vous en cette fin de semaine qui coïncide avec la fin du mois avec des gains de +1,3% en hebdo et +2,6% en mensuel (ce n'était pas gagné au soir du 5 août dernier).

La bourse de Francfort continue de battre des records avec un DAX à 18.970 (+1,8% hebdo) alors qu'à part l'inflation revenue à 2,00%, tous les paramètres économiques se dégradent.



A Wall Street, le Dow Jones semble bien parti pour inscrire un 4ème plus haut historique cette semaine (au-delà de 41.400Pts), soutenu par des indicateurs économiques rassurants auxquels est venu s'ajouter un nouvel apaisement des craintes inflationnistes.

Le S&P500 avance de +0,6% à 5.625 et le Nasdaq grimpe de +0,8% à 17.660, un signe de confiance à la veille d'un weekend de 3 jours aux Etats Unis.



La bonne résistance des marchés boursiers aux Etats-Unis comme en Europe, et ce en dépit des résultats mitigés de Nvidia, montre que les investisseurs parviennent actuellement à trouver de nouveaux relais haussiers au-delà de l'envolée des 'Sept Magnifiques'.



'Le recul de Nvidia suite à sa dernière publication trimestrielle pourtant supérieure aux attentes renforce la thèse selon laquelle le titre est aujourd'hui parfaitement valorisé', expliquent les analystes de Capital Economics.

'Mais cela ne signifie pas pour autant que la fête est finie ou que la bulle liée à l'IA est en train d'exploser' rassurent-ils.



L'optimisme de Wall Street est conforté ce vendredi par l'indice PCE qui ressort en effet à 2,5%, soit un taux d'inflation annuelle stable par rapport à juin, l'inflation 'core' s'établit à 2,6%(hors énergie et alimentation), ce qui est également très positif.



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.



En Europe, le taux de chômage a poursuivi son repli dans l'eurozone au mois de juillet pour représenter 6,4% de la population active contre 6,5% en juin, a annoncé vendredi Eurostat (mais ça se dégrade en Allemagne)



Selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, le nombre de demandeurs d'emploi dans les 20 pays utilisant la monnaie unique atteignait 10,99 millions, un chiffre en baisse de 114.000 d'un mois sur l'autre et de 190.000 sur un an.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est quant à lui resté stable à 6% en juillet, tout comme au mois de juin et en juillet 2023, précise Eurostat.



L'inflation en zone euro s'établit à 2,2% pour le mois d'août, une bonne surprise à moins de deux semaines de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les économistes espèrent que la hausse des prix à la consommation sera revenue autour de 2% sur un an d'ici octobre, soit un niveau proche de l'objectif que s'est donné la BCE.



Il y avait également ce matin des statistiques concernant l'Hexagone.



Ainsi, sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,9% en août 2024, marquant donc un net ralentissement après +2,3% en juillet.



Par ailleurs, au deuxième trimestre 2024, le produit intérieur brut (PIB) de la France (en volume et en données CVS-CJO) progresse de 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon l'Insee qui révise ainsi en baisse de 0,1 point son estimation initiale parue précédemment.



Enfin, en juillet 2024, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent sur un mois de 0,3% en volume (après ‑0,6% en juin, un chiffre révisé de -0,5% en estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.