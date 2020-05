Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : digère la décision de la Cour de Karslruhe sur BCE Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Après deux séances de forte baisse, la Bourse de Paris se redresse de +2% dans le sillage des gains enregistrés lundi à Wall Street et s'affiche ainsi à 4.460 points. Une bonne nouvelle, puisqu'en cédant -2% jeudi puis -4% hier, le marché parisien avait effacé en deux séances les gains engrangés depuis le 24 avril. L'Euro-Stoxx50 gagne de son coté +1,4%, cette différence de performance s'expliquant par le rôle moteur de Total (+7,5%) à Paris. Les opérateurs avaient réagi négativement ce matin (division par 2 des gains initiaux) à l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle de Karlsruhe qui ne valide qu'en partie les nouvelles mesure de soutien massif (PPSP de 750MdsE) de la BCE. Elle estime que 'la Bundesbank ne peut plus participer à la mise en oeuvre et à l'exécution des décisions de la BCE' car les montants de rachats proposés sont 'disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.' Sans la participation de la Bundesbank, le périmètre du PPSP devrait être fortement revu à la baisse... mais en réalité, aucune action de la BCE n'a jamais été mise en oeuvre sans la participation de l'ensemble des banques centrales de l'Eurozone. Aux Etats Unis, le déficit commercial s'est creusé à -44,4 milliards de dollars en mars 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent (révisé de -39,9 milliards en estimation initiale). Ce déficit, qui s'est donc accru de 11,6% d'un mois sur l'autre, se montre légèrement plus important que prévu en consensus, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -44,1 milliards de dollars sur le mois de mars. Cette dégradation reflète une diminution de 9,6% des exportations américaines, à 187,7 milliards de dollars, plus forte donc que la contraction de 6,2% des importations des Etats-Unis, à 232,2 milliards. Les investisseurs seront attentifs cet après-midi à la publication de l'indice ISM non-manufacturier aux Etats-Unis, qui devrait avoir plongé à un plus bas historique de 30 points au mois d'avril, contre 52,5 en mars. En attendant, du côté des valeurs, on retiendra notamment que Total (+7,5%) publie un résultat net ajusté part du groupe de 1,78 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2020. Celui-ci est en baisse de 35% en comparaison annuelle, mais à 66 cents par action, le BPA correspondant a battu du dix cents le consensus. BNP Paribas (+2%) publie un résultat net part du groupe de 1.282 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse 33,2% en données totales, mais en progression de 6,7% hors impacts majeurs de la crise sanitaire. Le groupe de services et de restauration Elior Group indique, à titre préliminaire, que son chiffre d'affaires s'est établi à 2.459 millions d'euros au premier semestre 2019-20, en baisse de 5,2% en données totales et de 6,2% en organique. C

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.80%