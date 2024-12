CAC40: dévisse après les déclarations de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte baisse jeudi matin dans le sillage de Wall Street, refroidie par les positions moins accommodantes qu'attendu de la Réserve fédérale américaine sur la trajectoire de ses taux pour 2025. L'indice CAC40 dévisse de 1,2% vers 7292 points.



Comme prévu, la Fed a réduit hier soir ses taux directeurs pour la troisième fois cette année, en les ramenant dans une fourchette comprise entre 4,25% à 4,50%.



En revanche, Jerome Powell, son président, a surpris les marchés en évoquant l'entrée dans une 'nouvelle phase' de la politique de la banque centrale, marquée par un rythme de baisses des taux moins rapide qu'auparavant.



Les nouvelles projections montrent que l'institution ne table plus que sur deux baisses de taux l'an prochain, contre quatre jusqu'ici anticipées par les investisseurs.



'Après seulement trois baisses de taux, la Fed dit déjà entrer dans une nouvelle phase dans son resserrement monétaire', commence Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Le coup d'arrêt récent à la désinflation et les incertitudes liées aux politiques de la future administration vont pousser la Fed à être nettement plus prudente', indique l'analyste.



'Elle ne baissera les taux à nouveau qu'en cas de nouveaux progrès tangibles sur le front de l'inflation', souligne-t-il.



Ce flot d'informations défavorables a fait lourdement chuter la Bourse de New York hier soir, les investisseurs espérant un ton plus accommodant de la Fed au vu des incertitudes entourant l'évolution de l'économie mondiale.



L'indice Dow Jones a cédé 2,6% tandis que le S&P 500, plus large, a perdu 3% et que le Nasdaq décrochait de 3,6%.



Signe de l'inquiétude qui gagne les marchés, l'indice CBOE de la volatilité, surnommé 'indice de la peur' à Wall Street, a bondi de 16 à 28 points pour atteindre son plus haut niveau depuis l'épisode de volatilité du mois d'août dernier.



A ce stade, les contrats à terme ne signalent qu'un modeste rebond de l'ordre de 0,1% des grands indices new-yorkais jeudi à l'ouverture.



Ailleurs, c'est l'ensemble de la planète financière qui voit rouge.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei signait un repli limité (-0,7%) en fin de séance, les inquiétudes concernant l'évolution des taux aux Etats-Unis ayant toutefois ravivé l'aversion pour le risque.



Sur le marché obligataire, l'allusion de Powell à une politique monétaire plus restrictive que prévu en 2025 fait flamber le rendement des Treasuries à dix ans, qui atteignait plus de 4,52% hier soir.



La remontée des rendements obligataires américains continue de soutenir le dollar face à l'euro, ce dernier enfonçant la barre de 1,04 face au billet vert pour revenir à 1,0395.



Les cours du brut sont eux aussi rattrapés par les craintes, le Brent reculant de 0,4% à 73,1 dollars alors que le brut léger américain lâche 0,5% à 70,2 dollars.



La tendance en Europe pourrait un peu évoluer avec la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, attendue à 13h00, même si le récent réveil de l'inflation de l'inflation dans le pays conduit bon nombre d'analystes à parier sur un 'statu quo'.



Les investisseurs surveilleront par ailleurs une série d'indicateurs économiques, notamment la troisième estimation du PIB des Etats-Unis au 3ème trimestre.



De bons chiffres pourraient renforcer le scénario d'une politique moins accommodante que prévu de la part de la Fed après les indicateurs économiques solides publiés ces dernières semaines.





