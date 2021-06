Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : des gains limités en vue Cercle Finance • 09/06/2021 à 08:28









(Crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Après un gain de 0,1% à près de 6551 points mardi, le CAC40 pourrait ouvrir sur une hausse de l'ordre de 0,2% au vu des futures, au lendemain d'une séance de relative stagnation des grands indices américains à proximité de leurs niveaux records. Le S&P500 a fini la séance pratiquement atone, non loin de son plus haut historique, les investisseurs semblant être restés dans l'expectative des chiffres de l'inflation américaine jeudi et de la réunion du FOMC la semaine prochaine, note Wells Fargo. De ce côté de l'Atlantique, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 15,9 milliards d'euros en avril, à comparer à 14 milliards le mois précédent, du fait d'un tassement de 1,7% des importations et d'une stagnation (+0,3%) des exportations. Dans l'actualité des valeurs, Renault annonce que dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesel d'anciennes générations, la société Renault SAS a été mise en examen le 8 juin 2021 pour tromperie. Safran indique avoir réalisé avec succès le placement d'OCEANE à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 730 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés. Le règlement-livraison est prévu le 14 juin. STMicroelectronics annonce que Benedetto Vigna, président du groupe produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS), a informé la société qu'il quittera ses fonctions le 31 août prochain pour devenir CEO d'une autre entreprise.

