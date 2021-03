Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dépasse les 6000Pts avant la réunion de la BCE Cercle Finance • 11/03/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sa progression jeudi matin, dans le sillage des marchés américains et asiatiques, en attendant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), dont les investisseurs espèrent une communication claire. L'indice CAC 40 avance de 0,2% à 6005 points. Le communiqué de la BCE tombera à 13h45 et sera suivi 45 minutes plus tard de la traditionnelle conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde. Si le marché n'anticipe pas d'annonces fracassantes, les investisseurs seront extrêmement attentifs à la communication de l'autorité centrale compte tenu des récentes tensions observées sur les marchés obligataires. 'Ce choc resserre les conditions financières, modestement il est vrai, mais à un bien mauvais moment puisque la zone euro accumule les retards dans le cycle de reprise, dans la vaccination, dans la relance budgétaire', rappellent les équipes d'Oddo BHF. Cette réunion sera donc l'occasion pour la BCE d'éclaircir sa position face à la remontée des taux, sans doute en maintenant une approche monétaire particulièrement accommodante. 'Le plus probable est qu'elle se montre préoccupée par l'envolée des taux et qu'elle envisage d'accroître ses achats mensuels de titres pour l'enrayer', pronostique Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour comptes de tiers de Swiss Life Asset Managers France. A New York, les marchés d'actions américains avaient fini sur une note globalement favorable hier suite à la publication de chiffres de l'inflation ne semblant pas de nature à remettre en cause l'approche ultra-accommodante de la Fed. Au coup de cloche final, l'indice Dow Jones s'adjugeait près de 1,5% et clôturait pour la première fois de son histoire au-dessus du cap des 32.000 points. La Bourse de Tokyo lui emboîtait le pas jeudi, affichant des gains de l'ordre de 0,6% en toute fin de séance. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit sa décrue en direction de 1,51%, illustrant un retour global de l'appétit pour le risque. Son équivalent allemand se détend également, à -0,33%, en attendant les annonces de la BCE. Du coté des valeurs, JCDecaux publie un résultat net part du groupe de -604,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, comparé à +265,5 millions en 2019, et une marge d'exploitation ajustée (avant charges de dépréciation) de -15,3% contre +9,9% l'année précédente. BNP Paribas a annoncé jeudi qu'il envisageait de porter sa participation au sein de sa filiale d'intermédiation d'actions Exane de 50% à 100%, citant '17 ans d'un partenariat couronné de succès'. Le géant bancaire explique que l'opération devrait lui permettre de renforcer sa gamme de services actions et dérivés actions proposée aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. La société d'investissement Eurazeo fait part d'un ANR (Actif Net Réévalué) par action de 85,4 euros à fin 2020, soit son plus haut niveau historique, en augmentation de 6,3% sur l'année écoulée et de 21% par rapport à fin juin 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.14%