CAC40: dépasse les 6.500pts malgré des volumes anecdotiques

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne plus de 1%, autour des 6.560 points, en cette journée de Pentecôte qui s'annonce particulièrement calme, avec la fermeture de Francfort et de Zurich et aucune publication majeure à l'ordre du jour.Par conséquent, les volumes d'échanges devraient être limités aujourd'hui d'autant que les investisseurs sont aussi dans l'attente, dans quelques jours, de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait commencer à préparer les investisseurs à un resserrement monétaire à court terme.Après les chiffres record de l'inflation dévoilés la semaine passée, la BCE apparaît sous pression pour adopter une politique monétaire plus restrictive, avec la possibilité d'une hausse de ses taux dès le mois de juillet.A noter qu'après neuf semaines de baisse consécutive, le bitcoin gagne plus de 6%, à 31 400 USD, tandis que l'euro gagne 0,8% par rapport au billet vert et s'échange désormais contre 1,0743 dollar.Le Brent de mer du Nord s'est quant à lui stabilisé autour des 120 dollars le baril.Du côté des valeurs, Euroapi signe la plus forte progression du CAC ce matin en s'arrogeant plus de 3,5% après l'annonce de son premier plan mondial d'actionnariat salarié, opération qui 'vise à promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et à les associer à la réussite et au développement du groupe à long terme'.L'action Transgene est orientée à la hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation de données jugées 'prometteuses' à l'occasion du congrès annuel de cancérologie de l'ASCO au sujet de l'évaluation de son vaccin thérapeutique personnalisé dans le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou.Enfin, Carrefour indique que son conseil d'administration a décidé vendredi dernier de réduire le capital social par voie d'annulation de 12.506.325 actions rachetées, représentant environ 1,6% du capital social.