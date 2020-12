Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dépasse les 5600Pts avant l'emploi aux Etats-Unis Cercle Finance • 04/12/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse vendredi matin dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, au terme d'une semaine indécise qui a permis aux investisseurs de digérer les gains spectaculaires du mois de novembre. L'indice CAC 40 gagne 0,7% à 5610 points. Le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail sera le principal rendez-vous macro-économique de la séance, les analystes tablant sur environ 500.000 créations de postes au mois de novembre. Les économistes font toutefois remarquer que les indicateurs avancés ayant trait au marché du travail ont fourni des signaux mitigés ces dernières semaines. 'Après six mois de forte baisse (de 14,7% à 6,9%), le taux de chômage pourrait marquer le pas', préviennent ainsi les équipes d'Oddo BHF. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées hier, sont pourtant ressorties en net repli la semaine dernière, pour s'établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente. Autre signe encourageant, la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 739.500, en recul de 11.250 d'une semaine à l'autre. Malgré cette statistique favorable, Wall Street a signé une fin de séance relativement décevante hier, alors que les grands indices new-yorkais semblaient se diriger vers de nouveaux records absolus en clôture. Certes, le S&P 500 a établi un nouveau plus haut absolu, mais l'indice de référence des gérants américains a fini par basculer dans le rouge suite à une annonce de Pfizer, qui rencontre des problèmes de production sur certains composants à l'origine de son vaccin anti-Covid à base d'ARN. Conséquence, le groupe biopharmaceutique a réduit de moitié ses objectifs de livraisons de vaccins d'ici le 31 décembre 2020, ce qui a un peu douché Wall Street. Le Dow Jones conservait in extremis un gain symbolique de 0,3% dans le sillage de Boeing qui engrangeait 6% de gains suite à la signature d'une commande de 75 B-737-Max par Ryanair. Le Nasdaq (+0,2%) restait le seul à inscrire un record absolu de clôture à 12.377 points, ce qui porte son gain annuel à plus de 38%, un record depuis 2009. 'Sur les marchés d'actions, l'analyse va commencer à donner des signaux d'achat à la baisse', prévient ce matin un trader. A Paris, Alstom annonce le large succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 30 novembre 2020, la demande totale s'est élevée à plus de 3,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 171,4%. Le titre Dassault Aviation gagne près de 6% à la Bourse de Paris. L'Indonésie souhaiterait rapidement finaliser un accord sur l'achat de 48 Rafale a indiqué La Tribune. Un accord de coopération en matière de défense serait également en négociation. La Ministre des Armées Florence Parly a évoqué hier après-midi une commande de 36 Rafale pour l'Indonésie et des ' discussions très bien avancées ' sur BFM. Renault et Faurecia Clarion Electronics, activité du Groupe Faurecia spécialisée dans l'électronique embarquée, lancent un partenariat pour les réparations électroniques multimarques en Europe. Dans le cadre de cet accord, Renault pourra mettre à disposition de ses garagistes et réparateurs partenaires l'accès à la réparation de plus de 1 000 produits sur 23 marques de véhicules.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.41%