CAC40 : déluge de records, l'obligataire également 'bullish'

(CercleFinance.com) - Sans grand suspense, le CAC40 (+0,49%) vient d'inscrire un nouveau record historique de clôture à 6.927 (contre 6.922 il y a 21 ans et 2 mois)... et il ne lui a manqué qu'une petite vingtaine de points pour aller chercher le plus haut absolu des 6.944 du 4 septembre 2000.

Le volume du jour s'élève à 3,13 MdsE, ce qui demeure modeste, et d'autant plus pour une séance de record absolu : le CAC40 'GR' en termine à 19.687, c'est le second record consécutif et la 4ème séance de hausse consécutive.

Mais ce n'est pas une félicité propre au marché parisien puisque l'on assiste à un nouveau déluge de records absolus pour l'E-Stoxx50 (+0,36% à 4.296) et le début de la séance a été marqué par de nouveaux records en cascade à Wall Street: 3ème carton-plein consécutif avec le Dow Jones qui franchit les 36.000 (36.070Pts), le S&P500 qui atteint un nouveau zénith à 4.630 et le Nasdaq à 16.656.

Et il reste encore une bonne demi-séance pour aller encore plus haut, en cette veille de fin de réunion de la FED, en l'absence de tout indicateur 'macro'.

Le calendrier des statistiques ne comportait ce mardi que les indices PMI manufacturiers d'IHS Markit pour la France et la zone euro au titre du mois d'octobre.

L'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 55 en septembre à 53,6 le mois dernier, affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier et traduisant un ralentissement de l'expansion du secteur.

L'expansion du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau marqué le pas en octobre, au vu de l'indice PMI final du secteur qui s'est replié à 58,3 en octobre (révisé d'une estimation flash qui était de 58,5), un plus bas depuis février, contre 58,6 en septembre.

Il n'y a pas de l'optimisme que sur les actions car les marchés obligataires étaient également 'bullish' en cette veille de FOMC de la FED : les T-Bonds se détendent de -2,54Pts à 1,548% et une nette embellie s'enclenche en Europe après l'épisode de tension de vendredi avec des OAT qui effacent -9Pts à 0,182%, des Bunds -6Pts à -0,1620% et surtout des BTP italiens qui s'améliorent de -15,5Pts à 1,0720%, après avoir testé 1,285% la veille, contre 0,625% le 1er septembre.

Dans l'actualité des valeurs, Faurecia (+0,9%) annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de 1 000 millions d'euros d'obligations liées au développement durable ('Sustainability-Linked Notes ') à échéance 2027. Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour préfinancer une partie en numéraire de l'acquisition envisagée de Hella.

Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce son intention de procéder à une émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028, pour un montant de 600 millions d'euros.

Les différents candidats pour le rachat d'Equans devraient remettre aujourd'hui leur offre définitive selon Les Echos. Les trois derniers candidats seraient Eiffage, Bouygues et le fonds Bain Capital. Engie devrait désigner le nom du repreneur d'Equans ' dans les jours qui suivent ' indique Les Echos. Les offres devraient dépasser 6 MdsE, mais le prix ne sera pas le seul critère de sélection selon le quotidien.

Ekinops annonce l'acquisition de la jeune pousse suisse SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS dédiés à l'Edge Computing, marquant une étape clé dans sa stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels.

NHOA annonce qu'Engie North America a notifié Hawaiian Electric Company (HECO) de sa décision d'abandonner le projet d'installation d'énergie solaire couplée à du stockage à Puakō, projet dans lequel NHOA devait être sous-traitant d'Engie.