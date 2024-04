Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: décroche après la remontée des taux américains information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi matin face à la multiplication des tensions géopolitiques et à la remontée des taux américains, ce qui laisse entrevoir une fin de semaine sous la barre des 8000 points. L'indice CAC40 décroche d'environ 0,7% vers 7965 points, le seuil psychologique des 8000Pts a été enfoncé dès l'ouverture.



Après une semaine compliquée, les investisseurs naviguent toujours à vue et essaient de digérer les implications des derniers événements au Moyen-Orient.



L'Iran aurait repoussé dans la nuit une attaque de drones dans ce qui s'apparenterait à une possible riposte militaire d'Israël, faisant craindre une escalade dans le bras de fer que se livrent désormais les deux pays.



Face aux incertitudes liées aux tensions géopolitiques, les intervenants de marché préfèrent se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, comme le dollar.



Sans surprise, le marché pétrolier rebondit significativement, l'évolution de la situation au Proche-Orient alimentant les craintes d'une éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz et d'une riposte américaine.



Le Brent grimpe de 1,9% à 88,8 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend plus de 2% à 84,4 dollars.



A cela s'ajoute un vif regain de tension du côté du marché obligataire américain.



Les rendements des bons du Trésor américain, qui avaient légèrement reflué en milieu de semaine, repartent à la hausse avec un dix ans qui remonte à 4,65%, son plus haut niveau depuis le mois de novembre.



Si les échanges pourraient rester peu animés en l'absence d'indicateurs économiques importants, la journée sera tout de même marquée par les publications aux Etats-Unis, d'American Express, Procter & Gamble et SLB.



Hier soir, Netflix a dévoilé des résultats trimestriels conformes aux attentes, mais le titre chutait de 5% en cotations avant-Bourse après l'annonce de l'abandon de la publication des chiffres des nouveaux abonnés dans ses comptes trimestriels à compter de 2025.



A Paris, Le groupe de services Sodexo publie au titre de son premier semestre comptable (clos fin février) un résultat net ajusté des activités poursuivies en hausse de 46,3% à 496 millions d'euros, et une marge d'exploitation en amélioration de 40 points de base à 5,1%.



A l'occasion de sa publication semestrielle, Pluxee indique relever ses objectifs annuels pour viser une croissance organique du chiffre d'affaires entre 15 et 17%, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent à au moins 35% à taux constants. La société -issue d'une scission récente de Sodexo- a réalisé un résultat net en repli de 25,6% à 68 millions d'euros au titre de son premier semestre comptable.



Tout en réitérant sa position 'neutre' sur L'Oréal, UBS relève son objectif de cours de 460 à 467 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 10% pour l'action du numéro un mondial des cosmétiques. Le groupe a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 11,24 milliards d'euros sur les trois premiers mois, en hausse de + 8,3 % en publié.





