CAC40 : décevant en cette séance des 4 sorcières, +0,4% hebdo

(CercleFinance.com) - Les jeux semblaient faits depuis mardi pour la semaine en cours... mais le CAC40 ne gagnait déjà plus rien depuis le 27 novembre.

La Bourse de Paris termine dans le rouge après avoir une fois de plus buté sous 5.585 et recule de -0,39% vers 5.527 (pour un gain hebdo de +0,4% environ, mais le CAC40 est visiblement pris au piège au sein d'un corridor allant de 5.520 à 5.585 points dont il teste les 2 extrêmes ce vendredi.

Le contrat décembre a expiré à 5.535Pts à 16H00, nous voici déjà sur janvier

L'E-Stoxx50 se tient un peu mieux (-0,3% à 3.550) grâce au DAX à Francfort qui se maintient à l'équilibre après publication de l'indice Ifo.

Le baromètre du climat des affaires se redresse en Allemagne en décembre, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,1 à comparer à 90,9 pour le mois en précédent (révisé d'une première estimation de 90,7).

'L'industrie poursuit son redressement à vive allure, mais les services sont plus hésitants du fait de l'épidémie', explique un analyste.

Wall Street était attendu inchangé au lendemain de la séance la plus parfaite de l'histoire des marchés aux Etats-Unis, avec 8 records simultanés sur les 8 principaux indices boursiers, mais également obligataires avec la jauge du 'high yield' au zénith, et des taux à '30 ans' au plus bas de l'histoire.

Le Nasdaq, dopé par un Tesla à +4%, a inscrit un nouveau record absolu à 12.809Pts avant de rechuter de -0,2%, le S&P500 également au zénith à l'ouverture s'est hissé vers 3.726 avant de rebasculer dans le rouge de -5% vers 3.700Pts, le Dow Jones recule de -0,6%.

Le dernier 'market mover' de la semaine, c'était l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en hausse de 0,4% ce mois-ci après une progression de 0,7% en novembre: il fait mieux que prévu avec une hausse de 0,6% le mois dernier, à 109,1, après des progressions de 0,8% en octobre et de 0,7% en septembre.

En Europe, ce weekend (19/20 décembre) qui vient sera vraiment celui de la dernière chance dans l'optique d'un déblocage des négociations autour du Brexit... mais les derniers échos ne sont pas encourageants et les négociations cesseront bien d'ici 48H, avec ou sans accord.

Dans un communiqué publié hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, évoque des 'progrès significatifs', mais aussi la persistance de 'différences importances' sur des sujets comme la pêche.

Autre bonne nouvelle pour les marchés, la FDA américaine a décidé hier d'approuver la commercialisation du vaccin de Moderna contre le Covid-19, ouvrant la voie à une campagne de vaccination massive et à un 'retour à la normale' de l'activité économique dès 2021.

Petit contretemps pour Pfizer qui rencontre des difficultés logistiques dans la livraison des doses à -80°.

Côté devises, le Dollar s'apprête à terminer la semaine au plus bas, vers ou sous les 1,2250/E.

A Paris, St Gobain subit une chute de -4,5% qui surprend beaucoup d'observateurs : certes Blackrock annonce être repassé sous les 5% du capital (et 4,5% des droits de vote) mais généralement, ce genre d'annonce réglementaire ne suscite pas de gros remous boursiers, le risque judiciaire lié à un implication indirecte dans l'incendie de la tour Grenfeld (banlieue de Londres) semble surestimé.

Orange se redresse de près de +3%, mais sans repasser au-delà des 10E.

Vivendi annonce que le consortium mené par Tencent a décidé d'exercer son option afin d'acquérir 10% supplémentaires d'Universal Music Group (UMG) le 17 décembre sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

Eurazeo Capital annonce la réalisation de son investissement dans Questel, aux côtés de IK Investment Partners, Raise Investissement et l'équipe de management. L'opération porte sur 100% du capital de Questel, éditeur de logiciels SaaS et plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques.

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 16 euros sur EDF, après un relèvement d'objectif d'EBITDA qui 'devrait se traduire par un nouveau cycle de relèvement de BPA et être pris très positivement', selon lui.